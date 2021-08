Massimiliano Allegri prima - sul Nedved poi, CR7 sembra sempre sul piede di partenza. Almeno stando alle dichiarazioni dei giornali spagnoli. Secondo AS, infatti, Cristiano Ronaldo pensa all'addio alla Juventus già da 6 mesi e aspetta solo l'offerta giusta per l'ultimo grande contratto da firmare in carriera. Per il quotidiano iberico, addirittura, il portoghese spera di tornare a Madrid, potendo ritrovare come allenatore Carlo Ancelotti, tornato Nonostante le parole diprima - sul ruolo che dovrà assumere quest'anno Ronaldo - e quelle dipoi, CR7 sembra sempre sul piede di partenza. Almeno stando alle dichiarazioni dei giornali spagnoli. Secondo, infatti,pensa all'addioe aspetta solo l'offerta giusta per l'ultimo grande contratto da firmare in carriera. Per il quotidiano iberico, addirittura, il portoghese spera di tornare a Madrid, potendo ritrovare come allenatore, tornato anche lui a Madrid , con cui aveva costruito un grande rapporto nel biennio che l'ha portato a vincere la sua prima Champions da giocatore del Real.

Bisogna, vedere, però se il Real Madrid vuole ancora Ronaldo. Fu proprio il portoghese a chiedere la cessione nel 2018 per “cambiare aria e avere nuovi stimoli”. E, soprattutto, il club spagnolo cerca qualcuno di 'fresco' che possa essere quello che Ronaldo è stato negli anni per il Real Madrid. Un nome su tutti, quello di Mbappé che ha risposto no all'offerta di rinnovo proposta da Leonardo appena rientrato dalle vacanze. A quel punto, Ronaldo potrebbe proprio diventare il sostituto di Mbappé al PSG.

Cosa accadrà nei prossimi giorni? Al momento restano però le dichiarazioni di Allegri e di Nedved, con i due che considerano CR7 un giocatore della Juventus al 100%.

