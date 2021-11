C'è mercato anche tra gli agenti. Uno che “ha cambiato squadra” nelle ultime ore è Federico Bernardeschi che ha firmato per la P&P Sport Management di Federico Pastorello, uno dei procuratori più conosciuti su piazza, lasciando così Mino Raiola. Non si conoscono i motivi di questo addio, ma la trattativa per il suo rinnovo con la Juventus era ormai in fase di stallo. Dopo un nulla di fatto negli ultimi mesi, infatti, Bernardeschi ha deciso di dire addio... A Raiola.

Sarebbe dovuto accadere prima, ma alcune volte le belle cose hanno bisogno di più tempo per realizzarsi! Sono orgoglioso di annunciare che Federico Bernardeschi ha firmato con P&P Sport Management. Benvenuto in famiglia!

Via dunque ad una trattativa con la Juventus anche se sarà da considerare bene il tema ingaggio. Le precedenti consultazioni non avevano avuto sbocco proprio per le richieste sull'ingaggio avanzate da Raiola.

Bernardeschi: "Abbiamo dimostrato di essere uomini veri"

