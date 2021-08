Blitz di Jorge Mendes a Torino. Il potentissimo procuratore portoghese, agente di Cristiano Ronaldo , è atterrato nel pomeriggio a Caselle per stabilire quale sarà il futuro professionale del suo assistito. Secondo, non ci sarebbero stati, almeno per il momento, contatti con la Juventus, ma è chiaro che - nella casa di CR7, sulle colline vicino alla Gran Madre - si stabilirà il senso di questi ultimi giorni di mercato, che collegano il fuoriclasse lusitano non solo al Manchester City

Già, perché nelle ultime ore è tornata in auge anche l'ipotesi PSG. L'affaire col Real Madrid per Kylian Mbappé si è infatti incendiato e se, come sembra, l'attaccante francese dovesse sbarcare alla Casa Blanca, allora il club dello sceicco Nasser Al-Khelaïfi ​cercherà di fare il tutto e per tutto per portare CR7 sotto la Tour Eiffel, affiancandolo in campo a Lionel Messi. Una fantasia rimasta tale, fin qui, solo nei videogiochi. Tuttavia, la destinazione extra-Juve più accreditata, resta quella del Manchester City, perché anche lo sceicco Mansour, dello tesso livello del "parente" Nasser Al-Khelaïfi, è disposto a fare follie per portarlo all"Etihad Stadium". Detto questo, la decisione spetterà solamente a Ronaldo, anche perché la Juventus ha intenzione di continuare a puntare su di lui nel suo ultimo anno in bianconero. Insomma, la telenovela non è che alle prime puntate