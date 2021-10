Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Juventus: Vlahovic costa tanto, Icardi già a gennaio?

Secondo la Gazzetta dello Sport, la Juventus sarebbe alla caccia di un numero 9, ma molto dipende da cosa vorranno fare i bianconeri di Morata, già pagato 20 milioni in due anni, con 35 ancora da pagare in caso di riscatto. Vlahovic in pole, Icardi sullo sfondo: se ne può parlare addirittura per gennaio?

La nostra opinione: Ovviamente Dusan Vlahovic (ora si parla anche di un cambio di procuratore, Corriere dello Sport) è diventato l'obiettivo numero 1 per tutte le squadre a cui serve un bomber di razza e di prospettiva: il fatto che Commisso voglia partire da una base d'asta di 90 milioni di euro potrebbe però far pensare alla Juventus di cambiare obiettivo. Quei soldi, in questo momento storico, li possono spendere solo i "big club" della Premier League. Allora servirebbe un piano-B che potrebbe portare a Parigi, dove Icardi non trova spazio e vorrebbe cambiare aria: già a gennaio sembra difficile, soprattutto perché alla Juve ci sarebbe anche un certo Morata. Già, che fare di lui? Dopo i 20 milioni già versati per il prestito biennale, difficile pensare che la Juventus non voglia completare l'acquisto con i restanti 35. A questo punto "la punta in più" dovrebbe per forza avere costi più limitati. Un bel rebus, ma la caccia al 9 continua.

Pogba ha cambiato idea: ora vuole rinnovare

Secondo L'Equipe, il francese avrebbe deciso di tornare sui propri passi e - avrebbe detto agli amici più stretti - rinnovare il proprio contratto con il Manchester United. Niente Real Madrid e niente ritorno alla Juventus, dunque.

La nostra opinione: I tifosi juventini in questi giorni sono su di giri: rivedere Paul Pogba a Torino - in occasione del match di Nations League della Francia contro il Belgio - è davvero qualcosa di magico. Con tutta probabilità però si tratterà solo di una toccata e fuga: Paul Pogba, secondo quanto riporta l'Equipe, infatti avrebbe confidato ai suoi amici più stretti di voler infine rinnovare il proprio contratto con il Manchester United. I Red Devils, come riporta Fabrizio Romano, hanno recapitato a Raiola una proposta di rinnovo a cui non è ancora stata data risposta dal luglio scorso. A quanto pare, la risposta finale sta per arrivare, con buona pace di Real Madrid in primis, ma anche della Juventus e dei suoi tifosi più nostalgici.

Anche l'Inter su Julian Alvarez: è derby con il Milan

Secondo Olé, ci sarebbe anche l'Inter tra le squadre interessate a mettere le mani su Julian Alvarez, attaccante classe 2001 de River Plate. La sua clausola però dice "25 milioni di euro". In caso di interesse bisogna fare in fretta, perché il resto delle big d'Europa è sulla porta.

La nostra opinione: Bundesliga, Premier League, Liga e anche Serie A: ci sono tutte le squadre più importanti d'Europa sul giovane Julian Alvarez. A 21 anni - dicono - sia pronto per il salto nei campionati europei dopo aver dimostrato tutto il suo valore nel campionato argentino: qui si parla di un ragazzo in grado di svariare su tutto il fronte offensivo e di fare gol - 9 da marzo a oggi, compresi due nel Superclasico. Il Ct Scaloni si è già accorto di lui e delle sue potenzialità: ora sta a una big europea staccare un assegno da 25 milioni e portarlo via, magari già nel corso del mercato di gennaio (è in scadenza nel dicembre 2022). Una tappa in Italia non potrebbe certo fargli male.

