Koeman out, arriva Xavi?

La sconfitta contro il Rayo Vallecano è stata la pietra tombale sull'avventura di Ronald Koeman sulla panchina del Barcellona e ora si accende la corsa al sostituto, con la bandiera Xavi data in pole da AS, Mundo Deportivo e dal altri quotidiani spagnoli ed esteri.

La nostra opinione: La stagione del Barcellona era un pianto da parecchio tempo e Koeman si trovava su un pericoloso giro d'aria da ben prima della sfida col Rayo. Il suo esonero ha accelerato un processo in cui i nomi dei suoi sostituti sono chiacchierati già da tempo. Su tutti c'è proprio Xavi, leggenda da 767 presenze e 25 trofei in una vita da giocatore in blaugrana. Lo spagnolo al momento allena i qatarioti del Al Sadd e sarebbe già stato contattato. Il richiamo per lui è fortissimo, naturalmente, ma non è così scontato che lui possa accettare. Dopotutto a Barcellona troverebbe una squadra allo sbando, orfana del leader del Messi e con serie difficoltà sia in campionato che in Champions. Non l'ideale per sedersi già sulla panchina di casa. Ecco perchè parte sì favorito, ma la sua successione non è scontata.

Witsel torna in auge in casa Juve

Momento difficile per la Juventus, che pensa sempre a come rinforzare il centrocampo senza dover spendere follie. E il nome di Witsel, al momento, torna ad essere quello più pronunciato.

La nostra opinione: L'approdo di Axel Witsel in bianconero dove materializzarsi quasi dieci anni fa, quando però il belga scelse di portare i suoi talenti allo Zenit. Ad oggi non sembra essere un nome che scaldi troppo il cuore dei tifosi, ma la società bianconera parrebbe vedere in lui un buon rinforzo per rinforzare quel centrocampo che da tempo immemore fa discutere in casa Juventus. Il 32enne del Borussia Dortmund costa meno del più giovane Aurelien Tchouameni e sarebbe preferibile anche a Corentin Tolisso. L'idea è quella di non svenarsi per coltivare il sogno di arrivare a Vlahovic a giugno, anche se intorno all'attaccante viola potrebbero scatenarsi aste fuori dalla portata economica del club bianconero.

Kjaer rinnova, altri in arrivo?

Simon Kjaer ha rinnovato con il Milan fino al 2024, con l'ambiziosa società rossonera che ha confermato il danese al centro del progetto per altri due anni rispetto al contratto precedente. Una firma che potrebbe portarne di altre, per insistere sul blocco che tanto bene sta facendo da un anno e mezzo a questa parte.

La nostra opinione - Simon Kjaer è uno dei leader di questo Milan, secondo forse solo a Ibrahimovic. Ma con i problemi fisici del 40enne svedese sempre da monitorare, è il danese la voce che accompagna la squadra in campo e i risultati si vedono. Una colonna di cui la società non poteva privarsi. Dopo di lui - ma anche Calabria e Saelemaekers l'obiettivo è quello di confermare altri giocatori chiave per Pioli: Theo Hernandez e Bennacer. Il progetto Milan c'è e va avanti a gonfie vele. Trovare l'intesa potrebbe non essere così complicato.

