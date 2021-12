Douglas Costa. Dopo il flop con la Juventus, e una parentesi-bis al Bayern Monaco, l'attaccante brasiliano era stato retrocesso in Serie B dopo il quartultimo posto in campionato, nonostante la vittoria per 4-3 sull'Atletico Mineiro - già campione - all'ultima giornata. I 3 punti non sono stati sufficienti per la salvezza, vista la contemporanea vittoria dello Juventude sul Corinthians, sancendo così la terza retrocessione nella storia degli Imortal Tricolor. Ritorno 'a casa' peggiore non ci poteva essere per. Dopo il flop con la, e una parentesi-bis al, l'attaccante brasiliano era stato girato in prestito al Gremio . La squadra che l'aveva lanciato nel 2008 prima del passaggio allo Shakhtar Donetsk. L'amore non è sbocciato e l'epilogo è stato tragico. Il Gremio, infatti, èdopo il quartultimo posto in campionato, nonostante la vittoria per 4-3 sull'Atletico Mineiro - già campione - all'ultima giornata. I 3 punti non sono stati sufficienti per la salvezza, vista la contemporanea vittoria dello Juventude sul Corinthians, sancendo così ladegli

Ad

Festa di matrimonio? No del club

Calciomercato 2020-2021 Tabellone di mercato: acquisti e cessioni della Serie A 2021-2022 23/07/2021 A 16:55

Fosse solo questo il problema... Il quartultimo posto nel Brasileiro è solo l'epilogo di una settimana da dimenticare per Douglas Costa che, in questi giorni, si è visto negare la festa di matrimonio, poi si è messo anche a litigare con i tifosi via social. Sì perché Douglas Costa aveva prenotato al Copacabana Palace di Rio per festeggiare il suo matrimonio. Ma perché? Proprio la notte prima della sfida decisiva per la salvezza? Da questo punto di vista l'attaccante brasiliano è stato un po' sfortunato. Il campionato si sarebbe dovuto concludere il 5 dicembre, ma tra recuperi e rinvii, si è chiuso tutto al 10 dicembre. Douglas Costa aveva prenotato per tempo, sapendo che al 10 dicembre la stagione sarebbe dovuta essere conclusa. Sarebbe... Lui, comunque, nonostante la partita, ha chiesto al club di viaggiare per la festa (ormai era tutto prenotato), ricevendo però un secco no dalla società.

Tifosi in rivolta contro Douglas Costa

Non sono mancate poi le polemiche social. “Come gli viene in mente di festeggiare il matrimonio la notte prima di una delicata sfida per la salvezza?” gli hanno detto sui rispettivi account e Douglas Costa non l'ha presa benissimo, cancellando tutte le sue foto con la maglia del Gremio da twitter. Insomma, no della società, strigliate dai tifosi. Tifosi che si sono fatti sentire anche durante la partita. Quando lo speaker ha fatto il suo nome, sono piovuti fischi da tutti gli spalti e la pace non è stata fatta nonostante il gol durante il match finito 4-3. Anzi, Douglas Costa ha fatto il gesto della manina, quasi a indicare l'addio dopo questa triste vicenda.

Dogulas Costa saluta (per l'ultima volta) i tifosi del Gremio dopo il gol realizzato in Gremio-Altetico Mineiro - Serie A brasiliana 2021 Credit Foto Getty Images

E ora addio a Gennaio

E l'addio è anche molto probabile. 120 mila euro al mese, più bonus, sono troppi per il Gremio, soprattutto ora che sono retrocessi in Serie B. Il prestito di Douglas Costa al Gremio dura fino a giugno prossimo, ma la stampa brasiliana è certa che il club rispedirà il giocatore alla Juventus, già a gennaio.

Locatelli: "Il gol col Milan? Mia nonna juventina mi disse..."

Calciomercato 2020-2021 Juventus, ufficiale: Douglas Costa in prestito al Gremio 21/05/2021 A 20:14