Se Cristiano Ronaldo dirà addio - la trattativa con il Manchester City sembra molto ben avviata - la Juventus non potrà farsi trovare impreparata. Ecco perché i bianconeri hanno aperto le danze per la ricerca dell'erede. Secondo quello che riportano i principali quotidiani sportivi, la lista è molto lunga: Mauro Icardi, Luka Jović, Moise Kean, Dušan Vlahović, Gabriel Jesus e Duván Zapata. Andiamo a scoprire i pro e i contro di ogni profilo citato.

Mauro Icardi

Età: 28

Squadra d'appartenenza:PSG

Scadenza contratto: 30/6/2024

Valutazione mercato: 40 mln € (fonte transfermarkt)

Difficile immaginarselo tutto l'anno in panchina al PSG, all'ombra dei vari Messi, Mbappé, Neymar e chi più ne ha più ne metta. L'ex Inter (ora infortunato) è da sempre in orbita bianconera, e la trattativa potrebbe anche chiudersi in poche ore. Profilo da top player che non ha certo bisogno di presentazioni e che, certamente, sostituirebbe alla grande la figura di Cristiano Ronaldo.

Moise Kean

Età: 21 anni

Squadra d'appartenenza: Everton

Scadenza contratto: 30/6/2024

Valutazione mercato: 35 milioni € (fonte transfermarkt)

Il classe 2000, dopo il prestito al PSG, è tornato all'Everton, ma in caso di chiamata juventina (su imbeccata di Raiola) potrebbe anche rispondere presente. Logicamente si tratta di un profilo completamente diverso rispetto a CR7, ma i 17 gol del 2020-21 con la maglia del PSG sono un biglietto da visita abbastanza forte: Moise è pronto per giocare e segnare in una big. Inoltre, un particolare da non sottovalutare è la presenza di Allegri: l'uomo che lo lanciò nel calcio che conta.

Dušan Vlahović

Età: 21 anni

Squadra d'appartenenza: Fiorentina

Scadenza contratto: 30/6/2023

Valutazione mercato: 40 milioni € (fonte transfermarkt)

La folgore che ha distrutto il girone di ritorno della scorsa Serie A (21 gol totali) è stato pedinato da mezza Europa durante questa sessione estiva. Indubbiamente, per età, tecnica e margini di miglioramento, l'ex Partizan rischia di essere il migliore di tutta la lista, ma scendendo nel concreto la Juventus avrebbe solo 5 gironi per convincere Commisso - con cui i rapporti sono pessimi - a vendergli il proprio miglior giocatore. Sulla carta, quasi impossibile.

Duván Zapata

Età: 30 anni

Squadra d'appartenenza: Atalanta

Scadenza contratto: 30/6/2023

Valutazione mercato: 33 milioni € (fonte transfermarkt)

Insieme a Vlahović, Tuttosport ha fatto rimbalzare anche il nome di Duván Zapata come possibile sostituto di Ronaldo. Anche qua, come sopra, a 5 giorni dalla fine del mercato sembra piuttosto improbabile che l'Atalanta voglia rinforzare una diretta concorrente per lo scudetto. Dal punto di vista tecnico, invece, il colombiano sa certamente come segnare e, soprattutto, come segnare in Serie A. Sarebbe un buon colpo (buono, non di più, l'età non lo aiuta).

Duvan Zapata e Paulo Dybala - Atalanta-Juventus Serie A 2020-21 Credit Foto Getty Images

Gabriel Jesus

Età: 24 anni

Squadra d'appartenenza: Manchester City

Scadenza contratto: 30/6/2023

Valutazione mercato: 60 milioni € (fonte transfermarkt)

Il nome più caldo di tutta la lista, però, è quello di Gabriel Jesus. Il 24enne brasiliano, arrivato al Manchester City dopo l'Olimpiade di Rio, è stato da bocciato da Pep Guardiola, ma piace molto a Massimiliano Allegri e in più beneficerebbe del Decreto crescita. L'operazione, anche guardando il campo, sorride ai bianconeri, che potrebbero schierare un tridente tutto sudamericano: Cuadrado, Dybala e Jesus.

Luka Jović

Età: 23 anni

Squadra d'appartenenza: Real Madrid

Scadenza contratto: 30/6/2025

Valutazione mercato: 20 milioni € (fonte transfermarkt)

Rientrato al Real Madrid dopo il prestito all'Eintracht Francoforte, società che l'ha lanciato, il nome dell'attaccante della serbo è sempre sulla bocca di tutti in fase di mercato. La sensazione, però, è che sia il classico nome nel mucchio. Oltre ai pochi gol in maglia Meregues, Jović è molto distante da quello che cerca la Juventus nel ruolo di prima punta. Decisamente non adatto.

