Nell'ambito della conferenza della stampa di presentazione di Svizzera-Italia , valevole per le qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022, oltre a Roberto Mancini è intervenuto Giorgio Chiellini, che tra le considerazioni del match contro gli elvetici, ne ha infilata una anche di calciomercato tornando sulla questione del rinnovo di contratto con la "sua" Juventus

"In molti mi chiedono il motivo di un biennale alla mia età. La verità è che così non ne avremmo più parlato a fine stagione. In questo modo sono libero di giocare senza voci e pensieri. E' stata una scelta che mi permette di avere un orizzonte né troppo vicino, ma neanche lontano. Io fisicamente sto bene e, finché, reggo andrò avanti a giocare in totale serenità. La Svizzera? Il risultato di 3-0 degli Europei fu tutto sommato bugiardo: si tratta di una squadra con tante potenzialità e che, ricordo, ci mise in difficoltà per buona parte del match".

