Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Juventus, quei 100 milioni rifiutati per Chiesa

Sulle pagine del Corriere dello Sport si fa accenno al valore di Federico Chiesa, in auge dopo aver abbattuto il Chelsea con un suo gol: in estate la Juventus avrebbe rifiutato offerte da 100 milioni da parte di Liverpool e Chelsea, appunto.

La nostra opinione: "Pagati già 10 milioni alla Fiorentina, ne verranno versati altri 40 più 10 di bonus nei prossimi 3 anni e poi resterà incedibile" scrive il CorSpor. Non c'era certo bisogno della prestazione contro il Chelsea per ratificare lo status ormai raggiunto dal giocatore bianconero: come tutti stanno dicendo in questi giorni, dove si trova una punta - perché tale è per Max Allegri e in quella posizione probabilmente lo vedremo impegnato da qui in avanti - che sia in grado di saltare l'uomo e prendersi il campo aperto così come fa lui? Se dopo l'addio di Ronaldo ci si aspettava che gli altri top player della Juve prendessero in mano il timone della squadra: ebbene, un leader la Vecchia Signora lo ha già trovato e fa bene a tenerselo stretto.

Carnevali: "Sì, anche l'Inter ci ha chiesto Raspadori"

L'interesse dell'Inter per Giacomo Raspadori viene confermato dal DG neroverde Giovani Carnevali al Corriere dello Sport: "Raspadori, c'è l'Inter. Marotta me l'ha chiesto". Affondo nerazzurro sul talento del Sassuolo, ma è un affare tutto da valutare vista la situazione finanziaria dei nerazzurri.

La nostra opinione: "Marotta mi ha chiesto sia Raspadori sia Scamacca, ma non ce l’ha fatta. Noi vogliamo puntare sui giovani e per questo abbiamo ceduto Caputo: adesso Giacomo e Gianluca avranno più possibilità di mettersi in mostra". Il retroscena di mercato dimostra quanto l'Inter abbia cercato di puntare sui giovani italiani, ma che poi ha virato su altri profili, forse anche per il costo eccessivo di questi ultimi - si parla di non meno di 40 milioni di euro. Certo, la notizia del rosso di bilancio di 245 milioni di euro uscita proprio giovedì non faciliterà la vita ai nerazzurri nemmeno nelle prossime sessioni di mercato: questi non sono certo tempi in cui è facile spendere e spandere.

Juve e Milan su Lorenzo Lucca: costa già 10 milioni

Secondo il Tuttosport, la valutazione del giovane attaccante del Pisa Lorenzo Lucca, protagonista di un ottimo avvio di stagione (5 gol in 6 partite in Serie B), sta già prendendo il volo: da 2,3 milioni a 10.

La nostra opinione: Se segni cinque gol in sei giornate in Serie B e ha 21 anni, anche i grandi club si voltano verso la tua parte: è ciò che sta succedendo a Lorenzo Lucca, protagonista di uno splendido inizio stagione con la maglia del Pisa. La sua valutazione, dai 2,3 milioni versati dal Pisa nelle casse del Palermo (dove il ragazzo proveniente dal settore giovanile del Torino), è già schizzata a 10 milioni di euro. E se le prestazioni verranno confermate il prezzo potrebbe ulteriormente alzarsi. Per questo anche le big - si parla di Juventus e Milan - fanno bene a muoversi se vogliono mettere le mani su un talento che - si dice - presto potrebbe già aggirarsi dalle parti della Nazionale di Roberto Mancini, uno che - si sa - non bada molto al sottile quando si tratta di convocazioni particolari.

