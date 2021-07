Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Ronaldo alla Juventus: "Rinnoviamo fino al 2023?"

Cristiano Ronaldo bussa alla porta della Juventus e propone il rinnovo di contratto fino al 2023 (l'accordo attuale scade a giugno 2022). L'indiscrezione è riportata dalla Gazzetta dello Sport secondo cui l'agente di CR7, Jorge Mendes, avrebbe contattato la dirigenza bianconera subito dopo l'eliminazione del Portogallo a Euro 2020 per mano del Belgio agli ottavi di finale. La Juve, tuttavia, starebbe adottando una tattica attendista ben sapendo che la mossa di Ronaldo è dettata anche - come scrive la Gazzetta - "dalla caccia a vuoto degli ultimi due mesi in cui Cristiano ha flirtato sia con il Manchester United che con il PSG".

La nostra opinione. Situazione molto complessa e delicata. La sensazione è che il caso Ronaldo sia strettamente legato al tentativo del Real di portare Mbappé a Madrid: se l'affare si dovesse concretizzare, molto probabilmente CR7 volerebbe a Parigi.

Milan, spunta l'idea Isco

Sempre secondo la Gazzetta dello Sport il Milan, forte dei buoni rapporti sul mercato con il Real Madrid, avrebbe individuato in Isco il possibile sostituto di Hakan Calhanoglu per il ruolo di trequartista. Operazione difficile, ma non impossibile anche perché ultimamente la quotazione del giocatore, non più incedibile e non convocato a Euro 2020 così come gli altri spagnoli del Real, si è ridimensionata.

La nostra opinione. Giocatore dai piedi buonissimi e a caccia di rilancio, Isco sarebbe un innesto perfetto nel 4-2-3-1 di Pioli. Rimangono da capire le intenzioni del Real Madrid e di Ancelotti: non sarà un'operazione semplice, ma il Milan ci proverà.

Isco con la maglia del Real Madrid - Stagione 2020-21 Credit Foto Getty Images

In Olanda sono sicuri: Dumfries sarà dell'Inter

Secondo Tuttosport l'Inter è saldamente in pole position per Denzel Dumfries, 25enne esterno destro del PSV Eindhoven che si è messo in luce a Euro 2020 risultando uno dei migliori dell'Olanda. Per portarlo in nerazzurro servono 20 milioni e Mino Raiola, agente del giocatore, starebbe spingendo per aumentare la pattuglia dei suoi giocatori all'Inter che già comprende De Vrij e Pinamonti.

La nostra opinione. Forte fisicamente e dal costo accessibile, Dumfries sarebbe un ottimo colpo per l'Inter che deve necessariamente inserire in organico un esterno destro in grado di non far rimpiangere eccessivamente Hakimi.

