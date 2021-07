Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Cristiano "se queda"

“Arrivo e resto”, questo il messaggio di Cristiano Ronaldo secondo la Gazzetta dello Sport. Il fuoriclasse portoghese si aggregherà al gruppo squadra guidato da mister Allegri il 25 luglio e stando alla ricostruzione della Rosea con il benestare del super agente Jorge Mendes starebbe pensando a un rinnovo fino al 2023 in “stile Messi”, con l’ipotesi di una riduzione dell’ingaggio.

La nostra opinione: Più passa il tempo e più il quadro va delineandosi con il portoghese che difficilmente lascerà Torino. Un problema per la Juventus? Non crediamo, con un supporting cast all’altezza può ancora essere quel terminale offensivo per arrivare fino in fondo in Champions. Lui che i gol proprio non ha mai smesso di farli, fresco capocannoniere dell’Europeo peraltro.

Inter, Lautaro che fa?

Lautaro Martinez resta o non resta all’Inter? La questione è calda, il dubbio è lecito, ma secondo Tuttosport servono 80-90 milioni per convincere il club nerazzurro a farlo partire. Cifra che ora come ora nessuno può permettersi stando alla ricostruzione del quotidiano sportivo torinese. Il piano è rinnovare a meno che non arrivino proposte indecenti.

La nostra opinione: Lo abbiamo ripetuto tante volte su questi schermi, l’Inter non può permettersi di perdere altri top dopo la dipartita di Hakimi. C’è una Juve determinata a tornare in vetta, per resiste la squadra di Simone Inzaghi ha tremendamente bisogno della “Lula”.

Pace Luis Alberto-Lazio?

Stando a quanto riporta il Corriere dello Sport il trequartista della Lazio Luis Alberto nella serata di mercoledì avrebbe chiesto scusa sia a Maurizio Sarri che al club biancoceleste. Adducendo “motivi personali” alle cause del suo ritardo. Pace fatta dunque? Indifferenza iniziale, poi gli applausi dei tifosi a sancirla.

La nostra opinione: Difficile, difficilissima l’operazione per portarlo al Milan dopotutto. Quello del club rossonero resta un sondaggio, giocatore molto vicino alla permanenza sotto l’egida di mister Sarri.

