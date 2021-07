Cristiano Ronaldo is back. La Juventus riabbraccia il fuoriclasse portoghese, che dopo la grande delusione degli Europei si è allenato per il terzo giorno di fila. Primi scatti alla Continassa, primi esercizi. Ronaldo è rientrato a Torino nella serata di domenica, . La Juventus riabbraccia il fuoriclasse portoghese, che dopo la grande delusione degli Europei. Primi scatti alla Continassa, primi esercizi. Ronaldo è rientrato a Torino nella serata di domenica, lunedì mattina si è presentato al J Medical e poi si è rimesso immediatamente a disposizione di Massimiliano Allegri, ritrovato dopo l'unica annata vissuta sotto lo stesso tetto calcistico, il 2018/19.

Ronaldo arriva al J Medical: tifosi in estasi

"Felice di tornare al lavoro", ha scritto Ronaldo sul proprio profilo Instagram al termine dell'allenamento odierno. Ed è un messaggio che, al netto dell'effettiva valenza di indizi social un po' fini a se stessi, contribuisce ulteriormente a delineare il futuro dell'ex Real Madrid. Sempre più vicino alla Juve, sempre più lontano da un possibile addio. Man mano che trascorrono i giorni, man mano che l'inizio della nuova stagione si avvicina, l'ipotesi di una separazione pare sciogliersi come neve al sole. Anche perché lo stesso Ronaldo non ha mai dato segnali veri in questo senso, diversamente dalle settimane della sua rottura col Real, mettendosi regolarmente a disposizione di Allegri al rientro dalle vacanze post Euro 2020.

"Lui un peso? Assolutamente no. Anzi, è un grandissimo campione, tra i più grandi. Parlandogli gli ho detto che, certamente, il suo ruolo nella rosa è molto diverso rispetto al primo anno. All'epoca la rosa era esperta, ora è molto più giovane e, in campo, ha bisogno di essere guidata dai più esperti". Lo stesso Allegri, peraltro, nella conferenza stampa di presentazione come nuovo (si fa per dire) allenatore della Juventus, ha dato per certa la presenza di Cristiano Ronaldo nel proprio roster:".

Chiesa a Kulusevski passando per il possibile volto nuovo Locatelli. La faticosissima conquista del quarto posto, e la conseguente conferma del pass per la prossima edizione della Champions League, hanno riportato il sereno su un rapporto che pareva potersi interrompere qui. E ora il mirino è puntato sul futuro. Tra un mese inizia il nuovo campionato, ma prima sarà tempo di amichevoli: Cristiano Ronaldo uomo guida, insomma. Il campione che dovrà far crescere ulteriormente i giovani che graviteranno accanto a lui, dapassando per il possibile volto nuovo Locatelli. La faticosissima conquista del quarto posto, e la conseguente conferma del pass per la prossima edizione della Champions League, hanno riportato il sereno su un rapporto che pareva potersi interrompere qui. E ora il mirino è puntato sul futuro. Tra un mese inizia il nuovo campionato, ma prima sarà tempo di amichevoli: quella di sabato sera contro il Monza , valevole per il Trofeo Berlusconi, dovrebbe vedere l'esordio stagionale di CR7.

Allegri: "Ronaldo? Da lui non mi aspetto solo i gol..."

