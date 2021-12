Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Dybala-Juventus, il rinnovo è fatto: la Joya firma fino al 2026

Secondo la Gazzetta dello Sport l'ultimo infortunio di Paulo Dybala a Venezia (niente di grave, dovrebbe essere solo un affaticamento muscolare) non cambia i piani della dirigenza della Juventus per il futuro della Joya: sul tavolo c'è il rinnovo di contratto fino al 2026 (l'accordo attuale scade a giugno) con ingaggio di 8 milioni di euro a stagione più 2 di bonus. La formula prevede che la parte variabile potrà diventare fissa qualora Dybala raggiungesse una serie di obiettivi prestabiliti: una clausola, questa, a garanzia del club anche sul fronte infortuni. La Juventus vuole annunciare il prolungamento di contratto prima di Natale.

La nostra opinione. Nonostante una stagione fin qui avara di soddisfazioni e condizionata da qualche acciacco fisico, Dybala continua a essere messo al centro del progetto della Juventus. L'idea della dirigenza è che sia lui il giocatore intorno al quale costruire il progetto tecnico dei prossimi anni. La classe e il talento non si discutono, ci mancherebbe. Il campo dirà se un'investitura così importante trasformerà la Joya in un leader e trascinatore.

Milan: tre nomi per sostituire Kjaer

Non è un segreto che la priorità del Milan sul mercato di gennaio sia l'acquisto di un difensore centrale per sostituire l'infortunato Kjaer, out per il resto della stagione. Secondo il Corriere dello Sport sono tre i giocatori su cui si sta concentrando la dirigernza rossonera. Il primo è Andreas Christensen, 25enne del Chelsea: il club londinese, tuttavia, sta facendo di tutto per convincerlo a rinnovare il contratto in scadenza a giugno. Il secondo è Sven Botman, 21enne olandese del Lille: costa caro, si parte dai 30 milioni di euro in su. Il terzo è Nikola Milenkovic, ma difficilmente la Fiorentina se ne priverà a stagione in corso. Sembra tramontare, invece, l'ipotesi che prevede il ritorno a Milanello di Mattia Caldara, attualmente in prestito al Venezia.

La nostra opinione. La sensazione è che il Milan cercherà di ripetere l'operazione Tomori, prelevato in prestito un anno fa dal Chelsea e acquistato a titolo definitivo in estate. Visti i buoni rapporti con il Lille si potrebbe pensare a un'operazione del genere con Botman che, tuttavia, sta recuperando proprio ora da un infortunio muscolare. Non convince la pista Caldara: per l'ex atalantino la soluzione più conveniente sembra essere quella di concludere la stagione a Venezia dove sta giocando con regolarità.

Caso Haaland: Laporta incontra Raiola a Torino

Il Mundo Deportivo rilancia a tutta pagina l'incontro avvenuto a Torino, in occasione della consegna del Golden Boy a Pedri, tra il presidente del Barcellona Joan Laporta e Mino Raiola. Sul tavolo diversi nomi, tra cui naturalmente quello di Haaland. Secondo il quotidiano spagnolo il numero uno del Barça avrebbe illustrato a Raiola la volontà di Xavi di fare dell'attaccante norvegese il fulcro del nuovo progetto tecnico blaugrana.

La nostra opinione. Da qui all'estate saranno mesi caldi durante i quali naturalmente Raiola proseguirà il suo giro di orizzonte. Haaland lascerà il Borussia Dortmund e su questo non sembra esserci dubbi, ma per capire la sua destinazione bisognerà avere pazienza e - soprattutto - attendere l'offerta giusta. Se dovessimo scommettere un euro simbolico, tuttavia, non inseriremmo il Barcellona attuale tra le mete preferite dall'agente.

