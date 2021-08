Dopo un Europeo da leader e totem della Nazionale azzurra, Giorgio Chiellini ha ultimato le sue vacanze (con l'amico Bonucci) ed è finalmente pronto a concentrarsi sulla prossima stagione. Il capitano azzurro è al momento senza squadra, ma a Torino è già stato reso noto che non ci saranno problemi nel rinnovargli almento per un altro anno il contratto. Oggi il giorno dell'incontro decisivo alla Continassa.

Chiellini, che si è detto voglioso di riportare lo Scudetto a Torino dopo aver alzato lo scorso anno da capitano Coppa Italia, Europeo e Supercoppa Italiana, firmerà presumibilmente un contratto di un anno, con il chiaro intento, qualora i 36 anni non si facessero troppo sentire, di essere in grado di supportare gli azzurri nel Mondiale invernale di Qatar 2022. L'azzurro, nella Coppa del Mondo del Golfo Persico, avrebbe addirittura 38 anni.

In quel di Torino, da Allegri ad Agnelli, nessuno vuole liberarsi di Re Giorgio. Il presidente nei giorni scorsi ha dichiarato: "Ho sentito Chiellini lunedì, mi sembrava ridicolo interrompere le vacanze per firmare un contratto. Chiellini non è un problema”. Tutti avanti sulla stessa strada dunque. Ora resta solo da capire se la Juventus (che poi lo accoglierà in dirigenza) concederà al toscano un biennale, date le sole 25 presenze da titolare nelle ultime due stagioni.

