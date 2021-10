Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Classifiche e risultati

Serie A Locatelli-Pellegrini, la meglio gioventù azzurra a confronto IERI A 18:06

Juve, oltre a Tchouameni si pensa a Gravenberch

L’obiettivo della Juventus è sempre Aurelien Tchouameni, ma Tuttosport svela quale sarà l’eventuale piano B: è Ryan Gravenberch, diciannovenne centrocampista dell’Ajax nel mirino bianconero già da un paio d’anni.

La nostra opinione: L’olandese ha come agente Mino Raiola, quindi porebbe essere una via più che percorribile. Tra Raiola e la Vecchia signora, infatti, corrono ottimi rapporti e inoltre c’è il discorso sempre aperto per il ritorno di Paul Pogba in bianconero. Un paio di chiacchiere in più ed è fatta.

Zaniolo, qualche partita e poi il rinnovo

Il Corriere dello Sport sostiene che la ripresa dopo la sosta per le Nazionali sarà il trampolino di lancio per Nicolò Zaniolo. La Roma dovrebbe prendersi qualche partita di tempo per poi incontrarsi col giocatore e discutere del rinnovo.

La nostra opinione: le sfide che ha di fronte la Roma in campionato sono toste: prima la Juventus, poi il Napoli, la parentesi Cagliari e infine il Milan. Se saranno questi i test per valutare il giocatore e decidere come impopstare il contratto, è di certo una palestra durissima, ma è comunque chiaro che il club vuole trattenerlo e il giocatore non ha mai manifestato il desiderio di andare via.

La Samp rischia di perdere Ihattaren

La Gazzetta dello Sport riporta il caso di Mohamed Ihattaren, di proprietà della Juventus e in prestito alla Sampdoria: il giocatore è improvvisamente tornato in Olanda per motivi familiari e starebbe meditando di non rientrare più. Situazione complicata, perché anche l’agente Mino Raiola (sempre lui) non sta riuscendo a mediare, soprattutto perché il giocatore a quanto pare vorrebbe anche cambiare agente.

La nostra opinione: il caso è strano e complesso, anche perché con questo prestito per la Sampdoria erano previsti dei bonus di rendimento. Ma se il ragazzo (ha 19 anni) decidesse di non rientrare, si andrebbe probabilmente verso una rescissione del contratto per inadempienza, che danneggerebbe la Juventus (la quale ha fatto un investimento) e anche il club blucerchiato che si ritroverebbe con un “buco” per quanto riguarda il lato tecnico.

Klopp: "Watford? Abbiamo studiato la Sampdoria di Ranieri"

Serie A Juventus-Roma: probabili formazioni e statistiche IERI A 09:28