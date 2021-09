La trattativa tra la Juventus e l'entourage di Paulo Dybala per il rinnovo di contratto, in scadenza nel 2022, si sta trasformando sempre più in una lunga telenovela. La volontà di continuare insieme da entrambe le parti non manca (Allegri considera il giocatore fondamentale), ma al momento c'è ancora distanza tra domanda e offerta. Dybala punta a strappare un ingaggio da 12 milioni a stagione bonus inclusi, il club non è intenzionato a spingersi oltre i 9-10.

I negoziati tra la dirigenza bianconera e il procuratore dell'argentino, Jorge Antun, sono fermi dalla chiusura del calciomercato, subito dopo che Arrivabene e Cherubini sono stati impegnati a gestire i caotici giorni dell'addio di Cristiano Ronaldo. L'agente, in ogni caso, è ancora a Torino e già questa settimana potrebbero riprendere i contatti per programmare i prossimi incontri.

