Continua il pressing della Juventus per avere immediatamente Kaio Jorge senza aspettare gennaio. L'attaccante brasiliano ha infatti un contratto col Santos fino al 31 dicembre 2021 e potrebbe così arrivare a parametro zero, ma i bianconeri lo vogliono subito. Serve trovare, però, un accordo col club che l'ha sparata grossa negli ultimi giorni, considerando le tante squadre interessate. C'era anche il Milan, che nelle ultime ore ci ha riprovato secondo quando riportato da tuttomercatoweb. Tentativo velleitario quello dei rossoneri, perché sembra che la Juventus sia riuscita a ridurre il gap tra domanda e offerta.

3 milioni per avere subito Kaio Jorge

Per avere subito il classe 2002, la Juventus verserebbe nelle casse del Santos 3 milioni come base fissa per il cartellino. Più bonus. Ora la partita, è proprio valutare i bonus, con il club brasiliano che vuole 'guadagnare' anche in base ai successi dei bianconeri nella prossima stagione (se la Juve vince il campionato, se la Juve vince la Champions ecc). Anche se Kaio Jorge non dovesse giocare...

Già trovata l'intesa con il giocatore

Già da tempo, invece, è stata trovata l'intesa col giocatore. Kaio Jorge, infatti, firmerà un contratto di 4 anni con la Juventus, con opzione per un quinto anno. E che contratto, considerando che il brasiliano prenderebbe subito 2,5 milioni a stagione. Alla firma, inoltre, verrà versato un ulteriore milione alla famiglia del giocatore, più 5 milioni di consulenze agli agenti del giocatore.

