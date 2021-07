La Juventus è definitivamente in vantaggio su Milan e Benfica per il talento offensivo del Santos Kaio Jorge. Negli ultimi giorni, il club bianconero si era inserito nella trattativa puntanto il giocatore per gennaio a parametro zero, approfittando della scadenza del contratto prevista proprio al termine del prossimo dicembre. Tuttavia, ora dopo ora, è avanzata l'idea di portarlo immediatamente in Italia. Già, ma come?

Gli obiettivi della Juventus

Anzitutto, convincendo il giocatore (come di fatto è avvenuto) facendogli firmare un precontratto soddisfacente. In secondo luogo, forte del "Sì" del ragazzo, offrire un indennizzo al Santos che comunque, nelle migliori delle ipotesi, sarà del 50% del valore di quello proposto dal Benfica. I lusitani avevano proposto al sodalizio brasiliano 5 milioni di euro, senza però convincere il giocatore, che all'epoca preferiva il Milan. La Juve, dal canto suo, mette sul bianco un milione di euro subito più bonus per una cifra che, al massimo, arriverà a toccare i 2,5 milioni.

Kaio Jorge con la maglia del Santos Credit Foto Getty Images

Giallo in serata: per il Santos la scadenza reale di contratto è nel 2023

Come spesso accade, però, ogni qual volta si tratta per un giocatore del campionato brasiliano, basta un alito di vento per cambiare misteriosamente le carte in tavola, rendendo tutto molto poco chiaro. Secondo la dirigenza del Santos, infatti, il contratto di Kaio Jorge scadrebbe a dicembre, sì, ma del 2023. La linea secondo cui la scadenza sia imminente, sarebbe portata avanti solo dall'entourage del giocatore. Ai microfoni di Sky Sport, nella fattispecie, il consulente di mercati del Santos Sergio Canozzi, ha dichiarato: "Abbiamo affrontato i costi per la sua crescita. Quello che sta succedendo è il risultato di una manovra sbagliata dell'agente. Il giocatore ha un contratto con il Santos fino al 2023 parliamo con diversi club e aspettiamo le proposte. Juve? Ho avuto un paio di contatti. In una situazione normale varrebbe 25 milioni. Un'offerta sui 15 sarebbe presa in considerazione".

