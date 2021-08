Moise Kean può ormai considerarsi un giocatore della Juventus: è infatti l'attaccante classe 2000, rientrato all'Everton dopo l'esperienza al PSG, l'erede designato di Cristiano Ronaldo, ufficialmente trasferitosi al Manchester United . Tra i bianconeri e il club inglese, come riferisce la Gazzetta dello Sport, ci sono stati contatti anche in mattinata che hanno dato origine alla fumata bianca: Kean tornerà alla Juve con la formula del prestito biennale con obbligo di riscatto. Il giocatore, come precisato da Sky Sport, è atteso Torino sabato sera: domenica si sottoporrà alle visite mediche di rito.