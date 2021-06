Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Loca-Juve: avanti tutta!

Incontro in vista tra direttori generali di Sassuolo e Juventus (Carnevali e Cherubini rispettivamente) per parlare del futuro di Manuel Locatelli: lo riferisce Tuttosport. Due strade: 40 milioni cash oppure l’inserimento della contropartita Dragusin, profilo che piace ai neroverdi. Locatelli vuole la Juventus, ricambiato, ma il Sassuolo non è incline a sconti.

La nostra opinione: La sensazione, netta, è che a Juventus sia in pole position per il gioiello di Sassuolo e Nazionale, profilo decisamente calzante per la nuova Juventus dell’Allegri-bis. Che su Locatelli costruirebbe il suo centrocampo.

Milan, Kessie va blindato

Secondo la Gazzetta dello Sport il Milan starebbe lavorando sottotraccia per rinnovare il contratto (scadenza 2022) di Frank Kessie fino al 2027. Domanda: 5 milioni a stagione. Offerta: 4 milioni a stagione. Lavori in corso

La nostra opinione: Dopo Donnarumma e Calhanoglu, il Milan non può certo permetteresi di perdere anche e soprattutto Kessie, leader del centrocampo rossonero e faro della squadra di mister Stefano Pioli. Il “Presidente” vale uno sforzo in più per quel che concerne i forzieri societari. Altrimenti lo spettro del ridimensionamento aleggerebbe con forza. Dopotutto ci sarebbe una certa Champions da preparare.

Gosens piace al Barça

L’esterno sinistro di Atalanta e Germania che sta incantando a Euro 2020 piace al Barcellona di Koeman, non solo a Inter e Juventus. Percassi chiede per il suo gioiello non meno di 35 milioni. Nel frattempo secondo il Corriere dello Sport il contratto di Robin Gosens con la Dea verrà rinnovato fino al 2025.

La nostra opinione: Se Robin Gosens continuerà a sciorinare prestazioni come quella contro il Portogallo la sua valutazione schizzerà in orbita e per l’Atalanta sarà durissima trattenerlo a Zingonia. È sbocciata una star….

Çalhanoglu all'Inter; il City offre 117 milioni per Kane

