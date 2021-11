Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Classifiche e risultati

Ad

Calciomercato 2020-2021 Milan scatenato: vicini i rinnovi di Leao e Theo Hernandez 16 ORE FA

Juve in pole per Lucca

Secondo Tuttosport la Juventus ha messo nel mirino Lorenzo Lucca. Il club bianconero vorrebbe portare a Torino il giovane attaccante del Pisa nella prossima sessione di calciomercato estiva e per questo ha già avviato le trattative. L'intenzione è bruciare la concorrenza delle altre big della Serie A. Il d.s. Cherubini segue il suo profilo fin dalla scorsa estate. Quanto vale? Secondo le parole del suo presidente, Giuseppe Corrado, almeno 20 milioni.

La nostra opinione: prima di qualsiasi trasferimento, Lucca deve concludere la stagione in corso. Dopo un avvio devastante (6 gol in 7 partite), l'attaccante 21enne non ha più segnato. Un cambio di ritmo potrebbe anche fargli guadagnare la maglia azzurra per il temutissimo spareggio della Nazionale di marzo.

Rinnovo Romagnoli: sconto Raiola

Fino a qualche settimana fa, il rinnovo di Alessio Romagnoli, il cui contratto con il Milan scadrà il prossimo 30 giugno, sembrava essere pura utopia, ma qualcosa è cambiato nell'ultimo periodo e la conferma è arrivata giovedì quando il suo agente Mino Raiola si è presentato a Casa Milan per parlare con i dirigenti rossoneri proprio del futuro del capitano milanista. A riferirlo è La Gazzetta dello Sport che spiega che il giocatore ha voglia di restare a Milanello ed è pronto anche a ridursi notevolmente l'ingaggio: attualmente Romagnoli guadagna circa sei milioni di euro, una cifra che il Diavolo non può confermargli. Il prolungamento fino al 2026 dovrebbe avvenire sulla base di uno stipendio di circa 3,5 milioni, quindi poco più della metà di quello che guadagna ora.

La nostra opinione: Romagnoli non ha più il posto fisso nel Milan di Pioli (la coppia di difensori centrali titolari è quella composta da Kjaer e Tomori), ma nonostante questo vuole restare in rossonero. L'alternativa per il capitano milanista potrebbe essere la Premier League, ma la sua priorità resta il rinnovo con il Diavolo. Per il club il focus rinnovi si sposterà ora su Leao e Theo Hernandez.

Brozovic-Inter, rinnovo più vicino

Proseguono le trattative per il rinnovo di Marcelo Brozovic in casa nerazzurra. L'edizione odierna di Tuttosport titola "Balla ancora un milione". Mercoledì pomeriggio è andato in scena il primo incontro dal vivo tra le parti: un incontro conoscitivo, andato bene, ma dove non si è parlato concretamente di cifre. Oggi il croato percepisce 4.2 milioni l'anno e la sua richiesta sfonderà il muro dei 7. L'Inter potrebbe arrivare a 6 milioni, 6.5 con i bonus.

La nostra opinione: su Brozovic si sono accesi i riflettori di tanti club europei, dato il suo futuro status di svincolato se non arriverà il rinnovo. Ma la volontà di proseguire insieme c'è, servirà solo trovare la quadra.

Fantacalcio: i consigli per la 13a giornata di Serie A

Calciomercato 2020-2021 Brozovic, che onestà sui social: “Sì, voglio restare all’Inter” 17 ORE FA