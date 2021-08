Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Lewandowski vuole la cessione ma il Bayern vuole 100 milioni di €

L’indiscrezione choc di giornata arriva dall’Inghilterra. Secondo Sky UK, Robert Lewandowski avrebbe espresso al Bayern la volontà di una nuova sfida prima dei 35 anni. Il Bayern non ha intenzione di privarsi del suo bomber in questa sessione di mercato o nella prossima e valuta il polacco almeno 100 milioni di euro.

La nostra opinione: Con poco più di 10 giorni alla fine del mercato è impossibile pensare che il Bayern e un top player come Lewandowski si separino. Più probabile che l’eventuale cessione si materializzi il prossimo anno quando anche Kylian Mbappé ed altri fenomeni proveranno a cambiare indirizzo. Nel caso Lewandowski lasci davvero la Baviera, il sostituto naturale potrebbe essere Erling Haaland: il cecchino norvegese capace di segnare 62 gol in 62 partite ufficiali col Borussia Dortmund.

Juve, l’uscita di McKennie spalanca le porte al ritorno di Pjanic?

L’arrivo di Manuel Locatelli non chiude le manovre di mercato della Juventus a centrocampo. I bianconeri vogliono regalare ad Allegri un altro centrocampista davanti alla difesa ma per riuscirci devono prima vendere uno dei mediani attualmente in rosa, l’indiziato a partire pareva essere Aaron Ramsey (che però è titolare di un maxi contratto da 7 milioni di € a stagione, che in pochi vogliono accollarsi) ma quello che pare avere più mercato sembra essere lo statunitense Weston McKennie. L’ex Schalke, secondo Gianluca Di Marzio e il Corriere della Sera, ha diversi estimatori all’estero e non è ritenuto incedibile dal club bianconero che in caso di cessione riporterebbe a casa Miralem Pjanic, che preme per tornare a Torino ma potrebbe essere un’idea last minute anche per la Roma di Mourinho.

La nostra opinione: Cedere McKennie, unica mezzala dinamica, abile nel gioco senza palla e negli spazi e soprattutto che ha dimostrato di poter garantire 6-7 gol a stagione, per riprendere un Pjanic sul viale del tramonto non appare la mossa più lungimirante da parte della Signora. Si spiegherebbe forse solo con la stima incondizionata che Allegri nutre per il bosniaco e la volontà di puntare forte sull’esperimento Bernardeschi mezzala di corsa e gol. Fossimo nella dirigenza bianconera però ci penseremo due volte prima di liberarci a cuor leggero di un giocatore di temperamento, gamba e con ampi margini di miglioramento come Wes McKennie.

Ronaldo, Mendes non molla e tenta il City proponendo la cessione di Cancelo al Bayern

Secondo il Corriere dello Sport, Jorge Mendes non si sarebbe arreso all’eventualità di portare CR7 al Manchester City e avrebbe ancora un asso da calare per convincere i Citizen a puntare forte sul portoghese. Secondo il quotidiano romano sul tavolo il potente agente tornerà alla carica con lo sceicco Mansour nell’ambito della trattativa che potrebbe portare Joao Cancelo al Bayern Monaco. Le chance che però i rapporti fra CR7 e il club britannico si scaldino sembrano essere minimi, anche perché l’obiettivo di Guardiola è quello di vestire Harry Kane.

La nostra opinione: Cristiano Ronaldo e la Juventus sembrano condannati a restare insieme. Il City e Guardiola hanno intenzione di puntare su un centravanti puro e più giovane del fenomeno di Madeira che resterà in bianconero e dovrà ricostruire il suo rapporto con Allegri.

