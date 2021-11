Pogba alla Juventus. Il giocatore andrà in scadenza con il Manchester United e, per adesso, non ha nessuna intenzione di rinnovare il contratto con i Red Devils. Il sogno, per il francese, è di tornare alla Juve anche se a fare la differenza saranno Raiola che, dopo aver chiarito Da mesi si parla di un possibile ritorno dialla. Il giocatore andrà in scadenza con ile, per adesso, non ha nessuna intenzione di rinnovare il contratto con i. Il sogno, per il francese, è di tornare alla Juve anche se a fare la differenza saranno le richieste sull'ingaggio . Intanto ha parlato il suo agenteche, dopo aver chiarito la posizione di Donnarumma al PSG , non ha aperto spiragli per un ritorno in bianconero per il francese. Ma non li ha neanche chiusi...

Pogba sogno? Poi vediamo se diventa realtà

Chi non sogna è morto. Io i sogni non li proibisco a nessuno, li faccio anche io ogni giorno quindi sogniamo pure, fa bene. Poi vediamo se diventano realtà. [Raiola a margine dell'Assemblea I.A.F.A]

Meglio non parlare di Pogba se no...

Dicembre è il mese per sognare, con Natale e tutte le feste. È ancora troppo presto, vediamo che succede. Non si sa perché, ma quando si parla di Pogba in Inghilterra si svegliano anche i morti. Meglio non parlarne quindi, anche perché poi magari qualche ex giocatore del Manchester United se non parla di Pogba e di me non parla di niente. Quindi è meglio non parlarne

de Ligt-Juventus e Romagnoli-Milan, anche se per adesso Raiola vuole prendere un po' di tempo per parlare con le due squadre: “Dei loro rinnovi se ne riparlerà a maggio, oggi siamo a novembre. Non lo so, lavoreremo”. Chi invece è andato via è Federico Bernardeschi che ha In ballo anche le situazioni, anche se per adesso Raiola vuole prendere un po' di tempo per parlare con le due squadre: “”. Chi invece è andato via è Federicoche ha lasciato la Scuderia di Raiola per approdare a quella di Pastorello.

