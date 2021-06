Spagna all'Europeo Morata a secco e Juventus, con un bel regalo. Proprio il giorno dopo di quel Spagna-Svezia, la Juve ha ufficializzato 30 giugno del 2022, con il club torinese che verserà altri 10 milioni nelle casse dell'Atlético. Attraverso un messaggio sui social, Morata ha voluto salutare i tifosi della Juventus. Il debutto con laall'Europeo non era andato benissimo , cona secco e con tante critiche per il suo impiego a scapito di altre punte. È venuta in soccorso la, con un bel regalo. Proprio il giorno dopo di quel Spagna-Svezia, la Juve ha ufficializzato il rinnovo del prestito dell'attaccante spagnolo anche per la prossima stagione. Morata resta quindi in bianconero fino al, con il club torinese che verserà altrinelle casse dell'Atlético. Attraverso un messaggio sui social, Morata ha voluto salutare i tifosi della Juventus.

Le parole di Morata

Ciao ragazzi, grazie mille per il vostro sostegno. Tutti sapete quanto sia importante per me fare un altro anno alla Juventus, sono molto felice e molto orgoglioso, non vedo l'ora di poter condividere altri momenti con voi allo stadio. Ora mi concentro sull'Europeo che è molto importante per me, ma non vedo l'ora di abbracciarvi di nuovo tutti. Forza Juve sempre

Morata non ha fatto una stagione esaltante ma, statisticamente parlando, è stata la sua miglior annata dal punto di vista realizzativo, con 20 gol e 11 assist in 44 presenze in tutte le competizioni. La Juventus di Allegri riparte da Morata.

