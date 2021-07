Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus, con i bianconeri che Nedved a fine partita con importanti dichiarazioni sul mercato. Ovviamente il discorso ruota tutto attorno alla permanenza o meno di Cristiano Ronaldo e al rinnovo di Dybala. Comincia la seconda avventura disulla panchina della, con i bianconeri che superano per 3-1 il Cesena in amichevole . Allegri si è anche fatto sentire, escludendo tre giocatori prima del match , ma si è fatto sentire anchea fine partita con importanti dichiarazioni sul mercato. Ovviamente il discorso ruota tutto attorno alla permanenza o meno die al rinnovo di

Buone sensazioni

Le sensazioni sono positive, stiamo lavorando molto e oggi in campo si è visto. Nel primo tempo sono partiti titolari ben sei giocatori nati dopo il 2000, schierati al fianco di elementi più esperti come McKennie o De Sciglio. Siamo contenti, questa era solo la prima uscita, ma stiamo crescendo. Come ho visto Allegri? Molto carico, è stato fermo due anni e si vede. Ha fame di fare l'allenatore e di vincere. Speriamo che vinca titoli come ha fatto nei cinque anni precedenti alla Juve

Cristiano Ronaldo resterà alla Juve?

Tornerà qui. È convocato per lunedì 26, e rimarrà con noi

Dybala rinnova?

I rapporti prima non erano freddi, siamo nei tempi. Cherubini è in contatto col suo procuratore. Mi sa che arriva nei prossimi giorni a Torino. Ci sarà un incontro

La convivenza Dybala-Cristiano Ronaldo è un problema?

È un piacere avere in rosa sia Dybala che CR7, così come farli giocare insieme. Allegri ha grandissima esperienza, sicuramente lo farà vedere. Oggi intanto sta migliorando dei ragazzi giovani

Chiellini farà parte della nuova Juve?

Oggi è in vacanza. Ci siamo sentiti, diamogli il tempo di recuperare e poi ne parleremo con calma

