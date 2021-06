Sportmediaset. Juventus sempre alla ricerca di un centrocampista di livello. Manuel Locatelli è sempre in cima ai desideri della dirigenza bianconera, consapevole però che le ottime prestazioni agli Europei faranno lievitare il costo del cartellino del giocatore del Sassuolo . Si seguono, allora, piste alternative: da una parte, il clamoroso ritorno di Miralem Pjanic dal Barcellona, dall'altra Sérgio Oliveira del Porto. Lo riporta

Importanti passi in avanti si sono fatti per il ritorno a Torino del bosniaco. Il giocatore sarebbe fortemente intenzionato a indossare nuovamente i colori bianconeri e il Barcellona non sembra per nulla contrariato per questo, tanto che il club catalano avrebbe proposto un prestito biennale e il pagamento di parte dell'ingaggio di Miralem, che ammonta a 6,5 milioni annui.

Poi, si diceva, c'è anche il portoghese Oliveira, "ammirato" in occasione dei dolorosissimi ottavi di finale di Champions League: il centrocampista del Porto era entrato in orbita Fiorentina, ma ci è uscito completamente dopo la querelle Gattuso. Ora, si farà laro proprio la Juventus.

