Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Classifiche e risultati

Ad

Calciomercato 2020-2021 Marotta: "Brozovic? L'Inter non si deve far condizionare dai rinnovi" 12 ORE FA

Juve, avanti per Vlahovic e blitz Núñez

Non solo Vlahovic (che comunque rimane la prima scelta): secondo il Tuttosport la Juventus sta visionando anche il 22enne attaccante uruguaino del Benfica, Darwin Núñez.

La nostra opinione: La Juventus è giusto che si focalizzi sull'obiettivo Dusan Vlahovic, assolutamente: anche l'ultima partita ha messo in evidenza che Morata ha dei limiti abbastanza evidenti in fase realizzativa e che i bianconeri hanno assolutamente bisogno di un bomber prolifico là davanti. Per questo secondo il Tuttosport, Cherubini & Co. tenteranno la propria offensiva con la Fiorentina già in occasione del mercato di gennaio. Il profilo di Darwin Núñez è assolutamente interessante: parliamo di un ragazzo lanciatissimo, che in questa stagione ha già realizzato 7 gol in campionato e 3 in Champions League, ma che deve ancora mettersi alla prova con un campionato di primo livello - con tutto il rispetto per quello portoghese. Sullo sfondo, come ricorda il quotidiano torinese, rimane la decisione su Morata: i dirigenti provano a ottenere uno sconto sui 35 milioni che restano per il suo riscatto.

Allegri: "Io bollito? Le critiche mi divertono..."

Torino: via 5 giocatori a gennaio?

Izzo, Verdi, Rincon, Zaza, Baselli: questi i nomi fatti dal Tuttosport in uscita dal Torino, per permettere una mini-rivoluzione a gennaio. I loro stipendi permetterebbero un risparmio lordo di 18 milioni di euro.

La nostra opinione: I giocatori sopra citati sembrano quelli che Juric avrebbe deciso di sacrificare sull'altare di un calciomercato in ingresso che possa aiutarlo a invertire una tendenza che il Torino sa attraversando nelle ultime settimane: ancora troppo altalenante il rendimento dei granata, che contro lo Spezia non sono riusciti a imporsi. Il tecnico ha chiesto almeno un rinforzo per ogni reparto, e allora qualche sacrificio sembra inevitabile.

Mihajlovic: "Sette gol segnati dai difensori? È culo..."

Milan su Barak, ma occhio alla Premier

Secondo Calciomercato.com, non c'è solo il Milan che tiene d'occhio ​Antonin Barak. Il centrocampista ceco del Verona, classe 1994, piace anche in Premier League e in Bundesliga.

La nostra opinione: Il profilo di Antonin Barak è uno di quelli da non perdere di vista: anche in questa stagione il centrocampista ceco si sta mettendo in evidenza con la maglia del Verona ed è arrivato a una maturità e a un'età nella quale il salto definitivo in una big può essere preso in considerazione. La sua duttilità unita la possibilità di essere comunque molto incisivo sono caratteristiche che fanno di lui un centrocampista a tutto tondo. Naturalmente la concorrenza su Barak sarà agguerrita, quindi Maldini & Co. se davvero lo vogliono devono affrettarsi.

Mourinho: "Siamo tutti Abraham: tornerà a segnare"

Calciomercato 2020-2021 United, spunta il nome di Rangnick. Sheva-Genoa, le cifre UN GIORNO FA