si allontana dalla Juventus o comunque diventa sempre più complicato arrivarci: il centrocampista francese, in grande spolvero nella prima partita di questo campionato europeo contro la Germania , è tornato al centro dei pensieri di calciomercato di tante squadre. Tra queste si è aggiunta in maniera prepotente il: secondosi sarebbe tenuto un incontro a Nizza tra Mino Raiola e Al-Khelaifi. Il Manchester United valuta Pogba, il PSG vorrebbe riportarlo in Francia ma l'accordo è naturalmente ancora tutto da trovare.