Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Classifiche e risultati

Calciomercato 2020-2021 Dall’Argentina, gli Icardi verso il divorzio: scenari di mercato 12 ORE FA

Dybala, entro fine mese l'annuncio del rinnovo

"Dybala 2026, finalmente sì!" è il titolo che apre l'edizione odierna di Tuttosport. L'agente dell'argentino tornerà in Italia entro fine mese: è ormai imminente la firma sul nuovo contratto. La Joya guadagnerà 8,5 milioni + 1,5 di bonus all'anno. In attesa dell'ufficialità giungono buone notizie dal campo: lunedì il giocatore si è allenato e le sensazioni sono positive. Vorrebbe forzare i tempi e aggregarsi per la trasferta con lo Zenit ma lo staff medico bianconero predica prudenza e ogni valutazione sarà presa al massimo per domenica sera quando i bianconeri scenderanno in campo a San Siro contro l'Inter.

La nostra opinione: Dybala si candida a nuovo uomo immagine della Juve, raccogliendo l'eredità, almeno dal punto di vista mediatico, da CR7. Non sarebbe sbagliato definirlo "bandiera" dato che quando scadrà anche questo terzo rinnovo saranno passati 11 anni dal suo approdo a Torino dal Palermo.

L'Inter punta ancora Scamacca

L’Inter continua a guardarsi attorno alla ricerca del vice Dzeko per il mercato invernale. I nerazzurri cercano un centravanti e uno dei nomi monitorati con grande attenzione è quello di Gianluca Scamacca, autore di una doppietta domenica con la maglia del Sassuolo contro il Genoa. Il prezzo è fissato, servono 25 milioni per l’attaccante, ma è difficile che il club neroverde lo ceda così presto. Secondo Calciomercato.com i nerazzurri lo vorrebbero in prestito con diritto di riscatto, Marotta è pronto a puntare sugli ottimi rapporti con l'ad neroverde Carnevali per avere un canale preferenziale rispetto alla Fiorentina rassegnata a perdere Vlahovic in tempi brevi.

La nostra opinione: Scamacca ha giocato sette delle otto partite disputate dal Sassuolo di Dionisi da subentrato. Qualche spezzone qua e là prima dell'ultima giornata di campionato, segno che il posto da titolare non è assicurato e lì davanti la concorrenza è alta. Per questo l'attaccante potrebbe pensare di cambiare aria con l'Inter che segue la situazione da diretta interessata.

Il Bologna chiude per Viola

Rinforzo a sorpresa per il Bologna, che ha chiuso per Nicolas Viola. Come riferisce il Corriere dello Sport, il centrocampista classe 1989 era ancora svincolato dopo la conclusione della sua lunga esperienza al Benevento. Per lui quattro anni e mezzo in giallorosso, con due promozioni in Serie A e altrettante retrocessioni in B, l'ultima al termine della passata stagione arrivata nonostante i suoi 5 gol. Il Bologna ha deciso di tesserarlo per rinforzare il centrocampo a disposizione di Sinisa Mihajlovic e Viola, nella giornata di martedì, effettuerà le visite mediche per poi iniziare una nuova esperienza con il club rossoblù.

La nostra opinione: unnuovo innesto reso necessario anche a causa dell'infortunio subito da Kingsley, che ha riportato la frattura del perone che lo terrà lontano dal campo per 4 mesi.

Allegri scherza: “Dybala contro la Roma? Forse per il ritorno”

Calciomercato 2020-2021 Genoa, Zangrillo per il dopo-Preziosi: è lui il candidato n° 1 IERI A 06:38