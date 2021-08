Una trattativa lenta, ma che sembra aver imboccato i binari giusti. Così si può riassumere l'iter che può portare Paulo Dybala al secondo rinnovo con la Juventus (il suo attuale contratto scade nell'estate 2022). È durato circa un'ora e mezza il colloquio fra il responsabile dell'area sportiva Federico Cherubini e l'agente del giocatore Jorge Antun. Un incontro classificabile come "interlocutorio". Il club ha proposto un contratto fino al 2025 con opzione per un'ulteriore stagione a 8 milioni di euro annui. Nessuna fumata bianca, ma Antun rimarrà a Torino e le parti si vedranno nuovamente nel fine settimana. L'obiettivo è chiudere il prima possibile per blindare una pedina fondamentale del gioco di Max Allegri che sulla Joya così si è espresso nelle scorse settimane:

"Avevo lasciato un ragazzo e ho ritrovato un uomo maturo, consapevole che per lui sarà un anno importante che farà la differenza. Per questo si sta preparando al massimo".

I nodi da sciogliere

Secondo Tuttosport, la Juve riparte da una proposta di 8 milioni più bonus, estendibili fino a 10. Antun, invece, ne chiede di più, ma senza arrivare ai 15 che erano stati fatti balenare a inizio anno. I bonus potrebbero giocare un ruolo chiave per arrivare all’accordo finale, senza escludere la possibilità di una (adeguata) clausola rescissoria o di una percentuale in favore del dieci e del suo entourage in caso di rivendita futura (in stile Pogba).

Come cambia la Juventus con Max Allegri

