In attesa del passaggio di Romero dall'Atalanta al Tottenham, la stessa Dea ufficializza però il riscatto del difensore argentino dalla Juventus. Romero, infatti, era arrivato la scorsa estate in prestito biennale con diritto di riscatto dalla Juve, opzione esercitata già al termine della prima stagione. L'Atalanta verserà 16 milioni ai bianconeri in tre esercizi, operazione che però porta la Juventus a mettere una minusvalenza a bilancio di 4,8 milioni come riferito dallo stesso club attraverso un comunicato ufficiale.

Calciomercato 2020-2021 Tabellone di mercato: acquisti e cessioni della Serie A 2021-2022 23/07/2021 A 16:55

Il comunicato

Juventus Football Club comunica che la società Atalanta, a seguito dell’accordo sottoscritto il 5 settembre 2020, ha esercitato il diritto di opzione per l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Cristian Romero per un corrispettivo di € 16 milioni, pagabile in tre esercizi. Tale operazione genera un effetto economico negativo sull’esercizio 2020/2021 pari a € 4,8 milioni, per effetto dell’adeguamento del valore netto contabile del calciatore. [Il comunicato della Juventus]

Romero che però passerà dall'Atalanta al Tottenham per 50 milioni più 5 di bonus, con i bergamaschi che busseranno poi di nuovo alla porta della Juventus. Romero verrà, infatti, sostituito da Demiral che verrà invece acquistato con la formula del prestito annuale con diritto di riscatto fissato a 30 milioni.

Donnarumma para, Jorginho segna: esplode la festa dei tifosi!

Serie A Serie A 2021-22: tutti gli allenatori, tornano Allegri, Mourinho e Sarri 24/05/2021 A 17:07