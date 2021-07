Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Mbappé-Ronaldo: clamoroso intrigo mercato

Secondo il Corriere dello Sport è pronto un autentico ‘terremoto’ da lunedì, quando Ronaldo rientrerà a Torino e si capirà il suo futuro. Certo, la permanenza non dipende solo dal portoghese. Il vero nodo è: si libererà un posto a Parigi sì o no? Se Mbappé andrà a Madrid, allora Ronaldo sarebbe pronto a calcare la strada del PSG. Qui dentro a quel punto ci sarebbe spazio anche per Mauro Icardi, più volte corteggiato dai bianconeri in passato. Un’enorme turbillon di mercato a cui appunto il CorSport dedica un’emblematica prima dal titolo ‘Terremoto Ronaldo”.

La nostra opinione. E’ uno scenario di mercato difficile, ma non impossibile. Posto che soldi ce ne sono pochi, tra valutazioni altissime e il solito giochino delle plusvalenze potrebbe venire fuori qualcosa di interessante. Certo, è difficile. Dopo una campagna acquisti così non vediamo molto plausibile un addio di Mbappé al PSG, che sostituirebbe un un classe 1998 con un 1985...

Atalanta, il Tottenham ha gli occhi su Romero

Secondo Tuttosport gli interessamenti per Romero si fanno sempre più insistenti. La grande stagione dell’argentino tra le file della Dea, unita a una Coppa America vinta da protagonista, hanno portato tante offerte sulla scrivania di Percassi. Su tutte il Tottenham, che con Paratici sa bene il valore del giocatore. Luca Percassi ha dichiarato: “Per lui serve un’offerta congrua al valore del miglior difensore della Serie A”. Fin qui la proposta è di 30 milioni e Davinson Sanchez.

La nostra opinione. Percassi ha ragione, Romero è stato uno dei migliori difensori della passata stagione. L’Atalanta non se ne priverà facilmente e probabilmente la proposta iniziale degli Spurs è ritenuta ancora troppo bassa, specie considerando le disponibilità economiche dei club inglesi che sul mercato interno spendono cifre assai più cospicue per giocatori di minor valore all’attuale Romero. Insomma: o arriva qualcosa che non si può rifiutare, o per 30 milioni Romero resta alla Dea.

Inter, si lavora su Nandez

Secondo la Gazzetta dello Sport l’agente del centrocampista è atteso a Milano. Si lavora per il prestito con diritto di riscatto, con due società che hanno già fatto tanti affari in passato: da Nainggolan a Dalbert, quest’ultimo per altro freschissimo. C’è già anche il sì del giocatore, con l’Inter che qui dentro tra lavorando anche alla rescissione con Arturo Vidal, che liberebbe così un posto in mezzo al campo.

La nostra opinione. Giocatore importante e rinforzo che sarebbe di livello. Senza Conte, Vidal non è più una pedina di spessore. Eriksen è un’incognita da valutare. All’Inter lì in mezzo serve sicuramente qualcosa di nuovo e Nandez ha dimostrato in Sardegna di poter fare bene. Pronto al salto nel grande club.

