Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Juventus: intreccio Ronaldo-Mbappé

La versione online di AS non ha dubbi: Cristiano Ronaldo vuole lasciare la Juventus da almeno sei mesi e non ha cambiato idea nonostante l'arrivo di Allegri in bianconero. Il futuro del portoghese, secondo il giornale spagnolo, si intreccia con quello di Kylian Mbappé. Se l'attaccante francese passerà dal PSG al Real Madrid, allora Ronaldo volerebbe nella squadra parigina, altrimenti sarebbe proprio il Real la destinazione più gradita a CR7. A favorire il passaggio di Ronaldo agli spagnoli ci sarebbe anche l'ottimo rapporto con Carlo Ancelotti, appena tornato ad allenare le Merengues.

La nostra opinione: quando il calendario dice 3 agosto, Ronaldo è ancora un giocatore della Juve, sarà così fino a prova contraria, ogni giorno che passa è quindi un giorno che avvicina il fuoriclasse portoghese alla permanenza (ma anche alla scadenza del contratto). Ma Jorge Mendes continua a lavorare per fare in modo che il suo desiderio di cambiamento possa essere esaudito. In Spagna si prova a tenere viva la speranza Real Madrid, però è il PSG a rappresentare forse l'unica vera via d'uscita per Ronaldo. Che pure ha bisogno proprio di Florentino Perez per riuscire a volare sotto la Tour Eiffel. Nel frattempo, infatti, Perez e i suoi uomini stanno continuando il processo teso a fare cassa per tentare il colpo Mbappé anche in extremis, quando sarà pronto a bussare alla porta di Al-Khelaifi. A breve si scopriranno tutte le carte.

Lautaro, l'Inter fissa il prezzo

Secondo quanto raccolto da Sport Mediaset, l’Inter fissa il prezzo: per cedere Lautaro Martinez servono almeno 90 milioni di euro. Il futuro del Toro è ancora in dubbio ma le alternative lontane da Milano non scaldano, oggi. L’attaccante argentino ha intenzione di accettare solo un’eventuale proposta dalla Spagna (Atletico Madrid, Barcellona o Real Madrid, ndr), bocciando la pista Inghilterra (Arsenal e Chelsea su tutte, ndr).

La nostra opinione: una cifra importante e difficile da soddisfare in questo mercato perfino per i club della Liga, a differenza di quelli della Premier League. Anche per questo, l’impressione è che presto le parti si incontreranno nuovamente per discutere le basi del rinnovo. Ricordiamo che l’attuale contratto di Lautaro Martinez è in scadenza il 30 giugno 2023 e l’attaccante argentino percepisce 2,5 milioni netti annui.

Toro, voglia di Orsolini

In via Arcivescovado si prova a stringere per un nuovo attaccante. "Mercato Toro: assalto finale a Orsolini", titola Tuttosport sulla prima pagina del giornale in edicola.

La nostra opinione: il classe 1997 dei felsinei è diventato la prima scelta per la trequarti granata: "Cairo alza l'offerta a undici milioni di euro più bonus. E il Bologna vacilla" spiega l'edizione odierna del quotidiano torinese. Il duello è con la Fiorentina: Italiano lo vorrebbe in maglia viola.

