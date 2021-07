Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Classifiche e risultati

Euro 2020 Conte: "Lukaku tra i migliori al mondo. Questa Italia ricorda la mia" 01/07/2021 A 12:21

Ronaldo: la Juve attende un segnale

Cristiano Ronaldo è arrivato domenica pomeriggio con il suo jet all'aeroporto di Caselle e oggi sarà regolarmente a disposizione di Allegri. Nonostante i segnali indichino una volontà di rimanere in bianconero, in tanti si interrogano ancora sul suo futuro, aspettando un confronto con la società che arriverà nei prossimi giorni come riportano Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport e Tuttosport.

La nostra opinione: il portoghese ha sempre ribadito la sua volontà ai vertici bianconeri, cioè quella di rimanere almeno un altro anno, fino a giugno 2022, quando scadrà il suo contratto quadriennale. L’unica pista possibile per una sua cessione è quella legata al PSG, che però dovrebbe a sua volta cedere Mbappé, operazione che appare molto complicata questa estate. Tanti indizi che lasciano presagire un’altra stagione del portoghese in bianconero, almeno fino a prova contraria.

Cherubini: "Ronaldo? Nessuna intenzione di cederlo"

L'Inter riparte da Lukaku, Vidal rescinde?

L'Inter si appresta a vivere una stagione da campione d'Italia in carica, ma da domenica c'è una certezza in più ovvero che Romelu Lukaku è incedibile. Come riportano QS e Gazzetta dello Sport, a dirlo è stato lo stesso Marotta, che ha così allontanato le avances del Chelsea. Nelle prossime ore il belga, insieme a Perisic, Vecino, Sanchez e Vidal, arriverà a Milano per mettersi a disposizione completa di Inzaghi.

La nostra opinione: dopo le vacanze americane, Romelu Lukaku non vedeva l'ora di tornare in quella che dal 2019 è la sua casa: Milano. Big Rom è sbarcato domenica nel capoluogo lombardo e di corsa si è recato alla Pinetina per unirsi al gruppo e abbracciare finalmente l’allenatore. "Accanto al suo nuovo centravanti, Simone aveva gli occhi felici come i bambini che scartano i regali sotto l’albero di Natale. La foto postata dall’Inter vale più di mille parole: da centravanti a centravanti, l’intesa Lukaku-Inzaghi promette già spettacolo". Più complicata, invece, la situazione di Vidal che percepisce 6,5 milioni netti l'anno, con l'Inter che sta valutando la risoluzione consensuale del contratto, pagando una buonuscita. La stessa cosa accade da tempo con Nainggolan, promesso sposo del Cagliari.

Da Donnarumma a Lukaku: la Top 11 del campionato

Atalanta: 50 milioni rifiutati per Romero

L'Atalanta non fa sconti per Romero. La società bergamasca non ha intenzione di lasciarlo partire, se non per un'offerta monstre: l'Atalanta avrebbe rifiutato 50 milioni dal Tottenham per il difensore, perché convinta di poter incassare ancora di più dalla sua cessione. Le squadre continuano a trattare, la richiesta degli orobici è di 60 milioni, una cifra sulla quale la società di Percassi non ha intenzione di concedere margini. Lo riporta Tuttosport.

La nostra opinione: l'impressione è che alla fine Romero, che aveva già trovato l'accordo con il Tottenham, partirà, visto che l'interesse su di lui non manca: Fabio Paratici dovrà sbrigarsi, se davvero vuole portare l'argentino in Premier League, perché le concorrenti stanno cominciando ad affilare le armi. La società bergamasca è convinta di poter incassare almeno 60 milioni, bonus compresi, dalla cessione del difensore, arrivato dalla Juventus un anno fa e rivelatosi uno dei migliori acquisti della scorsa stagione. Piace anche al Barcellona.

Euro 2020 Chiellini contro Lukaku: ennesimo duello tra giganti 30/06/2021 A 19:07