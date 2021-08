Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Classifiche e risultati

Calciomercato 2020-2021 Kean alla Juventus, è fatta: domenica le visite mediche IERI A 10:16

Pjanic sì, Icardi durissima: la Juve prepara gli ultimi colpi

Un centrocampista e possibilmente un’altra punta. E’ questo ciò che la Juventus spera di regalare a Max Allegri entro martedì sera. Secondo la Gazzetta dello Sport, in mediana il preferito di Allegri resta Miralem Pjanic che farebbe carte false per tornare nell’adorata Torino, il bosniaco ha scansato l’ipotesi Siviglia e vuole rivestirsi di bianconero. Pjanic arriverebbe in prestito e pare aver scalzato Axel Witsel – che il tecnico del Dortmund Rose non intende cedere – e Tolisso, sempre piaciuto ad Allegri ma che il Bayern non sarebbe disposto a dare in prestito. Sul fronte attacco la Juventus ha chiamato il Psg anche ieri e gli intermediari sono stati al lavoro per capire se l’operazione Icardi fosse fattibile. La risposta è no per questa sessione, mentre più probabile per giugno 2022... E il destino di Maurito è in ogni caso legato all’eventuale permanenza o uscita di Mbappé.

La nostra opinione: Un punto dopo due giornate, l’uscita di Cristiano Ronaldo, attaccante capace di segnare 101 gol in tre anni, la Juventus è in un limbo fra rivoluzione e restaurazione e pare non avere le idee chiare nemmeno sul mercato. Kean, nelle prossime ore, tornerà a tutti gli effetti ad essere un attaccante bianconero che cercano due colpi per chiudere una campagna acquisti ricca più di ombre e di luci. Per il centrocampo l’arrivo di Pjanic rappresenterebbe da un lato un usato sicuro, dall’altro il rischio di una minestra riscaldata... Il bosniaco conosce a menadito ciò che Allegri pretende dal proprio regista e darebbe un po’ di qualità a una mediana apparsa arida di iniziative e povera di idee. Il Barça vuole sbolognarlo e l’impressione è che da qui al 31 agosto, l’affare possa farsi. Pressoché impossibile invece arrivare ad Icardi, a prescindere da quel che sarà di Mbappé. Più probabile che davanti la Juve resti così, salvo clamorosi colpi di scena.

Mbappé-PSG-Real, 48 ore e l’enigma sarà sciolto

La doppietta e l’entusiasmo con cui Kylian Mbappé (sia in campo, sia sui social nel post partita) ha festeggiato la doppietta contro il Reims hanno indispettito i tifosi del Real Madrid che speravano in una rottura definitiva fra l’asso francese e il club parigino. Sia in Francia (l’Equipe) che in Spagna (Marca ed As) non si sbilanciano riguardo al fatto se quella a Reims sia stata, o no, l’ultima partita di Mbappè in maglia PSG. Il Real Madrid fino all’ultimo minuto proverà a forzare la mano offrendo 170 milioni più bonus. Basteranno? 48 ore e sapremo...

La nostra opinione: Chi ci capisce qualcosa è bravo. Vedendo l’entusiasmo con cui ha gioito per i gol al Reims e l’intera prestazione, Mbappé dà l’impressione di non voler lasciare il PSG. Le parole degli scorsi giorni di Leonardo però dicono altro. Che sia successo qualcosa nel frattempo di cui solo i diretti interessati sono giunti a conoscenza... Di certo se conosciamo Florentino Perez non è tipo di arrendersi e fino a domani sera proverà a fare il possibile per portare Mbappé a Madrid. Il PSG però è un osso durissimo e, anche a costo di lasciarsi a costo zero il 30 giugno 2022, potrebbe tenere duro e trattenere il proprio gioiello per un’altra stagione. Insomma attendiamoci sorprese.

Milan, Corona e Faivre gli ultimi affari?

Forse arriveranno altri due calciatori”. Stefano Pioli non è tipo che si sbilanci troppo quando si parla di mercato ma la frase lanciato nel corso dell’intervista post vittoria contro il Cagliari fa capire che il lavoro di Massara e Maldini è lungi dall’essere concluso. I dirigenti rossoneri vogliono regalare a Pioli, due centrocampisti offensivi: i candidati sono Jesus Corona e Romain Faivre del Brest. Il francese è più vicino del messicano e, come confermato anche dal ds del club transalpino, vuole fortissimamente il Diavolo. Il divario fra proposta e richiesta è di 5 milioni, non insormontabile ma nemmeno impossibile. Per Corona invece la forbice sembra più ampia.

La nostra opinione: Il Milan vuole mettere la ciliegina in questi due giorni su una campagna acquisti imponente, specie ai tempi del Covid. Nonostante il brillante inizio di stagione di Brahim Diaz, 1 gol e 1 assist, i dirigenti rossoneri vogliono consegnare a Pioli qualche freccia sulla trequarti. Arrivare sia a Corona che a Faivre sarebbe un piccolo capolavoro, portare a Milano uno dei due resta l’ipotesi più probabile e l’impressione è che il golden boy del Brest abbia più chance di sbarcare dalle parti di Milanello... Di sicuro il mercato in entrata del Milan non è ancora finito.

Solskjaer: "CR7 allo United non farà panchina, ci renderà più forti"

Calciomercato 2020-2021 Solskjaer: "CR7 allo United non farà panchina, ci renderà più forti" 10 ORE FA