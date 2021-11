Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Calciomercato 2020-2021

Chiesa verso la Premier?

Mentre il ragazzo è ai box per via dell’infortunio patito contro l’Atalanta ci si interroga sul suo futuro in bianconero. Stando alla ricostruzione della Gazzetta dello Sport difficilmente il club torinese potrà trattenere il giocatore in caso di mancata qualificazione alla prossima Champions League. Pronte offerte dall’Inghilterra.

La nostra opinione: la Juventus di Max Allegri al momento è un cantiere aperto, vero, ma è presto per tratteggiare bilanci definitivi, anche sui singoli calciatori. Chiesa deve essere un leader tecnico di questa Juve e quando rientrerà (2022, dunque) dovrà dare il suo contributo per trarre d’impaccio il club bianconero. A prescindere da ogni discorso relativo al (suo) futuro.

Brozo-Inter, aria di rinnovo

Secondo Tuttosport l’Inter e Marcelo Brozovic sarebbero vicine a sottoscrivere l’accordo per il prolungamento di contratto dello skipper croato. Pronto un quadriennale da 5-6 milioni di stagione per accontentare (o quanto meno provarci) l’entourage di “Epic”. La volontà del giocatore è chiara: vuole l’Inter.

La nostra opinione: Non c’è ragione per cui tale matrimonio non possa venire officiato. Brozovic vuole l’Inter, Simone Inzaghi ritiene il croato una pedina inamovibile, vero fulcro del progetto tecnico. Parti vicine, ci attendiamo un annuncio in tempi ragionevoli.

