Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Rivoluzione Juventus: Vlahovic e Witsel nel mirino per gennaio

Secondo la Gazzetta dello Sport, dopo l'Assemblea dei soci di venerdì, la Juventus ha messo in chiaro gli obiettivi anche il prossimo mercato: si cercano due giocatori (Vlahovic, Witsel e piace anche Zakaria), mentre sulla lista dei partenti ci sono Kulusevski, McKennie e Ramsey.

La nostra opinione: "Interventi a gennaio? Li valuteremo": ripartiamo dalle parole di Nedved in conferenza stampa per capire queste possibilità che disegna la Gazzetta dello Sport. Di fatto la Juve ci sta pensando, a tornare prepotentemente sul mercato: Vlahovic è il numero 9 che in questo momento manca, ma per arrivare a lui come ad altri (per il centrocampo sembra tramontare Tchouaméni, più raggiungibili Witsel o Zakaria), qualche cessione può essere necessaria. L'addio più "doloroso" potrebbe essere quello a Kulusevski - un investimento che la Juve ha fatto ma del quale per ora non si vedono frutti: probabilmente separarsi (monetizzando) può essere la soluzione ideale per entrambe le parti.

Dejan Kulusevski - Atalanta-Juventus - Coppa Italia 2020/2021 Credit Foto Imago

Inter, svolta italiana: Agoumé e Mulattieri per Raspadori

La Gazzetta racconta di un'Inter che vuole sempre essere più "italiana": il prossimo obiettivo di mercato torna ad essere Giacomo Raspadori. Due le strade per arrivare a lui: o la cessione di Sanchez a gennaio, oppure mettere sul piatto giovani che possano interessare al Sassuolo, ad esempio Agoumé e Mulattieri.

La nostra opinione: Giacomo Raspadori può diventare un giocatore da Inter? I numeri di questa prima parte di stagione non sorridono al 21enne di Bentivoglio: in 10 partite ha messo insieme 1 gol e 1 assist, un po' pochino per un attaccante che punta in alto. L'Inter però sembra convinta delle sue potenzialità e, dopo averci provato in estate, sembra invogliata a ritentare a portarlo a Milano. Un addio di Sanchez (e del suo importante stipendio - 6,5 milioni netti a stagione) a gennaio sicuramente faciliterebbe il lavoro di Marotta & Co., perché privarsi di giovani promettenti di questi tempi non è la mossa migliore.

Giacomo Raspadori Credit Foto Getty Images

Sirene inglese per Belotti: Arsenal e Tottenham

Il Tuttosport rilancia le indiscrezioni che arrivano dall'Inghilterra: "sirene inglesi" per Belotti con il Sun che riporta di un forte interesse da parte del Totthenam, con l’ex dirigente della Juve Fabio Paratici in prima linea, e dell’Arsenal.

La nostra opinione. "Belotti? E’ entrato bene in tutte e due le partite che ha giocato, il suo recupero procede bene. Se temo che andrà via a gennaio? No, lui resterà fino a fine anno ma non firmerà neanche il contratto fino a fine stagione. Non ci saranno neanche altri rilanci, altri avvicinamenti. Lui farà il suo anno, spero bene, poi quando il campionato sarà finito allora deciderà cosa fare": Juric probabilmente sa cose che noi non sappiamo, le sue parole sembrano abbastanza sicure. Ma di questi tempi, e con i giocatori che faticano così tanto a rinnovare i propri contratti, di sicuro non c'è davvero nulla. Da aggiungere solamente che il Gallo si è sempre comportato da capitano vero nei confronti della propria squadra.

