Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

La Juventus non molla Icardi

Secondo Tuttosport il mercato della Juventus in attacco non è finito. Dopo Kean, infatti, i bianconeri rimangono vigili e proveranno a mettere a segno un altro colpo in extremis. L'obiettivo numero uno rimane quello di Mauro Icardi, al momento fermo per infortunio: l'alternativa è Giacomo Raspadori, mentre per il 2022 l'attaccante in cima alla lista delle priorità rimane Dusan Vlahovic.

La nostra opinione. La Juve vista contro l'Empoli è apparsa in confusione: più che un'altra punta, servirebbero qualità e idee chiare in mezzo al campo. Icardi sarebbe senza dubbio un innesto importante e porterebbe in dote un considerevole bottino di gol, ma forse non basterebbe a cambiare il volto di una squadra che ha bisogno anche di altro.

Inter: Onana l'erede di Handanovic?

L'Inter inizia pensare in modo concreto al successore di Samir Handanovic, al di là dell'errore dello sloveno a Verona venerdì sera. Tra i portieri individuati per raccogliere la pesante eredità c'è André Onana, 25enne camerunese dell'Ajax fermo fino al 3 novembre per una squalifica legata a un caso di doping. Il suo contratto con i Lancieri scade nel 2022 e, secondo la Gazzetta dello Sport, l'Inter potrebbe farci un pensierino dopo il 31 gennaio.

La nostra opinione. Handanovic non può essere eterno e inevitabilmente in casa Inter la questione portiere andrà risolta in tempi brevi. Quella nerazzurra è una società di grande tradizione per quanto riguarda i numeri uno, non resta quindi che affidarsi all'esperienza e all'intuizione di Marotta e Ausilio. Certo, il nome di Onana non è di quelli da scaldare i cuori.

André Onana Credit Foto Getty Images

Il Milan insiste per Faivre

Romain Faive rimane il candidato numero uno a occupare la casella del trequartista che ancora manca al Milan di Pioli. Il 23enne francese del Brest non ha risposto alla convocazione per la sfida di Ligue 1 di domenica pomeriggio a Strasburgo mandando così un chiaro messaggio circa la sua intenzione di cambiare aria. Come evidenzia Tuttosport, tuttavia, rimane distanza tra domanda e offerta: il Brest vuole 17 milioni, il Milan al momento ne mette sul tavolo 12 più bonus.

La nostra opinione. Faivre piace al Milan per la sua duttilità: può infatti agire sia da trequartista che da esterno d'attacco. Resta da sciogliere il nodo legato al prezzo: vedremo se prevarrà la rigida linea dettata da Elliott o se avranno la meglio le esigenze di campo. Un dato è certo: il tempo stringe, la chiusura del mercato si fa sempre più vicina.

