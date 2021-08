Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Juve: Kean in pole per il dopo Ronaldo

L'addio di Cristiano Ronaldo e il suo ritorno al Manchester United tengono banco naturalmente sui principali quotidiani sportivi italiani. Gazzetta dello Sport, Tuttosport e Corriere dello Sport sono d'accordo nell'indicare il nome del possibile sostituto di CR7: si tratta di Moise Keaan, cresciuto nei bianconeri e attualmente all'Everton, che potrebbe tornare a Torino già nelle prossime ore. Mino Raiola è al lavoro per chiudere la trattativa entro massimo 48 ore.

La nostra opinione. Kean non può essere accostato a Ronaldo, sia chiaro, ma la mossa della Juventus ha una sua logica: l'attaccante, oltre a conoscere già l'ambiente e Allegri, è in grado di agire sia da prima punta che da esterno e offrirebbe soluzioni tattiche interessanti al tecnico livornese.

Occhio anche a Scamacca. E spunta Hazard

L'altro gettonatissimo nome per l'attacco della Juventus è Gianluca Scamacca. La Gazzetta dello Sport insiste sul centravanti romano, valutato 35 milioni dal Sassuolo. La Juve punta a strapparlo in prestito con diritto di riscatto, ma il tempo stringe e serve un'accelerata che al momento appare complicata. Più defilata la posizione di Mauro Icardi, che non sembra intenzionato a lasciare il PSG. E attenzione alle voci sempre più insistenti dalla Spagna: l'approdo di Mbappé al Real Madrid potrebbe far volare Eden Hazard a Torino.

La nostra opinione. Scamacca parte un gradino più sotto rispetto a Kean, ma nell'ottica di un ringiovanimento da parte della Juve è senza dubbio un nome intrigante. Costa tanto e non sarà facile trattare col Sassuolo in tempi così stretti. Quella di Hazard, invece, appare al momento come una semplice suggestione.

Mbappé-Haaland, che intrigo!

Tuttosport fa il punto su un'altra maxi operazione che potrebbe concretizzarsi nelle prossime ore, ovvero il passaggio di Kylian Mbappé al Real Madrid. In caso di partenza del francese, il PSG potrebbe andare con decisione su Haaland, valutato 150 milioni e che proprio ieri ha regalato il successo al Borussia Dortmund segnando in pieno recupero il gol del 3-2 contro l'Hoffenheim in Bundesliga. Sul norvegese rimane sempre molto vigile anche il City.

La nostra opinione. Difficile tenere il punto in questi giorni infuocati di mercato. Il caso Ronaldo insegna che le cose possono cambiare da un giorno all'altro. Il nodo Haaland riguarda il costo del cartellino che tra un anno, complice la clausola rescissoria da 75 milioni da euro, si dimezzerà come sottolineato dal Corriere dello Sport. Ma, cifre a parte, è chiaro che l'esito della vicenda Mbappé avrà un peso decisivo su un eventuale effetto domino.

