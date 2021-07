Ci aspettiamo un'offerta adeguata entro inizio agosto al valore effettivo del ragazzo". Si era capito subito che la trattativa tra Sassuolo e Juventus per il passaggio in bianconero di Manuel Locatelli sarebbe andata per l lunghe. E così è stato. L'operazione rischia di occupare tutta la durata della sessione estiva. A ennesima riprova di questa sensazione, il nuovo rinvio del summit tra il ds Juventino e l'amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali. Quest'ultimo, con le richieste, non scende sotto i 40 milioni di euro e rilancia: "".

Juventus alle strette: 40 milioni tutti ed entro il 2 agosto?

Calciomercato 2020-2021 Tabellone di mercato: acquisti e cessioni della Serie A 2021-2022 23/07/2021 A 16:55

Al momento, si è fermi all'offerta "alla Federico Chiesa" avanzata dalla Juventus, ovvero 5 milioni di euro di prestito più 20 al riscatto e 7 milioni di bonus. Il Sassuolo, dal canto suo, vuole i soldi tutti e subito. Al momento, quindi, la differenza è sostanziale e, come se non bastasse, Carnevali - come riportato dalla Gazzetta dello Sport - ha aggiunto: "Il Sassuolo desidera chiudere il proprio mercato entro il 2 agosto". Girono, peraltro, del rientro dalle vacanze dello stesso Locatelli, che ha in testa solo la Juventus e che ha già recapitato il proprio "No" all'Arsenal.

"Oltre all'Arsenal, su Locatelli c'è un altro club di Premier"

In serata, lo stesso Carnevali è intervenuto anche a Sky Sport, rivelando: "L'interessamento e l'offerta dell'Arsenal, ormai, è argomento noto. Ora si è aggiunto anche un altro club inglese. Il sogno di Locatelli è quello di giocare nella Juventus, ma questo non è assolutamente un qualcosa di automatico. Le trattative sono difficili e vanno ponderate: in linea di massima piacerebbe anche noi che restasse a giocare in Italia. Perché chiudiamo il mercato a inizio agosto? Il Sassuolo, ormai è chiaro, non si riduce a chiudere trattative all'ultimo momento, qui si vuole arrivare pronti alla prima giornata di Serie A".

Locatelli distante dalla Juve; Romero-Barça? La Dea vuole 60 milioni

Calciomercato 2020-2021 Messi-Barça, c’è l’accordo: 5 anni con ingaggio dimezzato 14/07/2021 A 13:02