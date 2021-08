Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Inter: quasi fatta per Thuram, con un occhio a Insigne e Correa

La Gazzetta dello Sport rende noto che per Marcus Thuram è stata depositata da parte dell’Inter al Borussia Mönchengladbach un’offerta ufficiale da 20 milioni più cinque di bonus, mentre nel frattempo si tiene ancora d’occhio Joaquin Correa. Nel frattempo gli altri quotidiani sportivi non abbandonano nemmeno la pista che porterebbe a Lorenzo Insigne.

La nostra opinione: l’Inter è già sata molto attiva sul mercato sia in uscita, sia in entrata. Con le due rinunce importanti che ha dovuto fare (Hakimi e Lukaku) è sensato pensare che solo due di questi tre nomi potranno essere inseriti in rosa. Il problema di bilancio è reale e incombente e soprattutto Insigne ha richieste ecnomiche che potrebbero andare a cozzare con la spending review imposta dalla dirigenza nerazzurra, nel caso in cui gli altri due fossero già stati ingaggiati.

Roma pronta a completare il centrocampo

Per il Corriere dello Sport la roma sarebbe pronta a completare il centrocampo, a patto di riuscire a piazzare tutti gli esuberi per avere liquidità disponibile. L’indiziato principale era Xhaka, ma la trattativa si è arenata mesi fa, quindi il nuovo obiettivo sarebbe Lucas Torreira dell’Arsenal, che potrebbe arrivare in prestito gratuito.

La nostra opinione: non si può prendere un allenatore come José Mourinho per poi non accontentarlo. Lo Special One ha detto chiaramente che la rosa va completata e così inevitabilmente sarà, perché Mou non vuole lavorare mai se non alle sue condizioni. Per torreira potrebbe esserci qualche problema a livello di ingaggio troppo alto, ma sicuramente Thiago Pinto lavorerrà cl procuratore del giocatore per trovare una soluzione.

Paratici pensa allo scambio McKennie-Ndombele

Fabio Paratici, ex dirigente Juve ora al Tottenham, vorrebbe per gli Spurs Weston McKennie. E’ quanto riferisce Tuttosport, riportando anche che avrebbe proposto ai bianconeri uno scambio con Tanguy Ndombele, che aveva offerto anche al Milan.

La nostra opinione: ormai resta poco tempo, mancano dieci giorni alla chiusura del mercato e Paratici e Cherubini dovranno lavorare alla svelta se vorranno raggiungere un accordo. A quanto pare, infatti, la Juventus avrebbe comunque un interesse nei confronti del francese.

