Juventus sborserà 35 milioni (più eventuali 3 milioni legati al raggiungimento di bonus) per ricomprarsi dall'Everton l'attaccante ceduto nell'estate 2019. Ceduto due anni fa all'Everton per 27,5 milioni di euro (parte dei quali finiti in emolumenti per l'agente Mino Raiola), la Juventus - dopo lo choc CR7 - riaccoglie l'attaccante vercellese con la formula del prestito biennale con obbligo di riscatto a 28 milioni. Il giocatore (che era rientrato ai Toffees dopo la proficua esperienza col PSG), si lega ai bianconeri fino al 30 giugno 2026. I bianconeri per il prestito di Kean corrisponderanno all'Everton 3 milioni di euro per la stagione sportiva 2021/22 e 4 milioni di euro per il 2022/23. Nell'estate 2023 la Juve acquisirà Kean a titolo definitivo pagando la somma di 28 milioni di € al club britannico, pagabili in tre esercizi. In totale la(più eventuali 3 milioni legati al raggiungimento di bonus) per ricomprarsi dall'Everton l'attaccante ceduto nell'estate 2019.

Il comunicato della Juventus

"Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società Everton Football Club per l’acquisizione, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2023, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Moise Bioty Kean a fronte di un corrispettivo di € 7,0 milioni, di cui € 3,0 per la stagione sportiva 2021/2022 e € 4,0 milioni per la stagione sportiva 2022/2023. L’accordo prevede l’obbligo da parte di Juventus di acquisire a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del giocatore al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi nel corso della stagione 2022/2023. Il corrispettivo pattuito per l’acquisizione definitiva è pari a € 28,0 milioni, pagabili in tre esercizi. Inoltre, sono previsti premi cumulabili fino a € 3,0 milioni al raggiungimento di ulteriori obiettivi sportivi".

