Sbarcato a Torino Kaio Jorge. L'attaccante classe 2002 proviene dal Santos ed arriva per circa 4 milioni di euro più bonus dalla società brasiliana. Per la Juventus, in un mercato senza troppi movimenti, si tratta di un buon colpo in prospettiva, visto che sul talento verdeoro si erano precipitati gli scout di mezza Europa nelle ultime due stagioni.

Kaio Jorge a segno in Independiente-Santos - Copa Sudamericana 2021 Credit Foto Getty Images

Il brasiliano è atterrato a Torino, all'aereoporto di Caselle, in mattinata, è già da domani sarà a disposizione di Massimiliano Allegri, per il primo allenamento con i nuovi compagni. A poche ore dall'ufficialità dell'affare, inizia dunque il percorso di ambientamento di questo talentuoso prospetto sudamericano, che dovrà quanto prima aibituarsi alle dinamiche del calcio italiano.

Per lui ci sarà la possibilità di allenarsi con una leggenda come Cristiano Ronaldo. Ricoprirà il ruolo di terza punta, alle spalle del portoghese e dello spagnolo Alvaro Morata nelle gerarchie di Massimiliano Allegri. Da capire se, con un po' di lavoro, riuscirà a candidarsi per giocare anche più largo, a lato di una prima punta fissa. Anche in quel ruolo, in ogni caso, con la presenza di Chiesa, Dybala, Bernardeschi e Kulusevski, la concorrenza non mancherà di certo.

