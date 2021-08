Giorno di presentazione in casa Juventus, con Kaio Jorge, attaccante brasiliano acquistato dal Santos. Cosa si aspetta da questa esperienza alla Juventus? "Sono venuto qui per fare un'ottima stagione. Giocherò con dei giganti e voglio imparare tutto ciò che è possibile. Io sono qui per imparare e lottare per fare più gol possibili e voglio comportarmi al meglio con i miei compagni".

Cosa significa arrivare alla Juve?

"La Juve è sempre stato un sogno per me. È il risultato di grandissimi sforzi per me. Cristiano mi dà tantissimi consigli. Qui siamo in Europa e il calcio è importantissimo e io darò il meglio ogni giorno in campo e fuori".

Ha chiesto lei di arrivare subito a Torino per evitare di partire a parametro zero?

"Il Santos è il club che mi ha fatto crescere. Non potevo dimenticarmi del Santos in questa situazione difficile. C'è stato un buon senso comune per arrivare a questo tipo di accordo".

Come si racconterebbe ai tifosi?

"Mi connetto bene con i miei compagni e voglio essere qui per fare del mio meglio".

C'è un grande attaccante della Juve del passato a cui ti ispiri?

"Cristiano Ronaldo è sempre stato una fonte di ispirazione. Sarò al suo fianco giorno dopo giorno e spero di crescere il più possibile".

Ha parlato con Ronaldo in queste ore? Come l'ha visto?

"È da un po' di tempo che mi frequento con Ronaldo e mi ha aiutato molto. È una persona fantastica. Sono contentissimo di giocare al suo fianco, qui alla Juventus. Non mi ha detto niente del suo futuro e non sappiamo se resterà ma io spero che rimanga qui per tanto tempo".

Cosa punta in questa stagione?

"Mi voglio ambientare. Qui c'è una parte molto tecnica, tanta preparazione e qui andrà tutto per il meglio, ne sono sicuro".

Quali sono stati i suoi riferimenti in dirigenza da quando è arrivato?

"C'è una persona in particolare, ma mi ha impressionato tutta la struttura. Tutte le persone danno il massimo ogni giorno. Tutti sono stati educatissimi e mi hanno accolto nel migliore dei modi e spero di dare un contributo concreto a tutti".

Com'è il rapporto con Allegri?

"Ronaldo è un fenomeno e ho visto tanti video, una palestra per me fin da piccolo. Allegri è simpaticissimo e mi trovo molto a mio agio. Sono molto contento che mi aiuta in allenamento e non solo".

Perché ha scelto il numero 21?

"Qui alla Juventus giocatori fortissimi l'hanno indossata prima di me. Da Dybala a Pirlo fino a Zidane".

Neymar?

"Ho parlato con lui poco tempo fa e mi ha detto che è felicissimo che io abbia scelto la Juventus. Non aveva dubbi che fosse il club giusto per farmi crescere".

Ha studiato qualche partita in particolare prima di arrivare alla Juve e perché sognava i bianconeri?

"Fino a due o tre ore fa, ho visto video di Ronaldo. Mi mancano le parole per dire che giocherò con lui. Sono felicissimo di essere qui e ci sono tanti altri giocatori che mi aiutano come Dybala. Ma tutti mi aiutano, anche Chiellini, un esempio. Spero di poter imparare il più possibile, ogni giorno".

Come sta dopo l'infortunio e quando pensa di tornare in campo?

"Purtroppo c'è stata questa lesione qualche giorno fa durante l'allenamento. Sono stato in quarantena e lunedì ho sentito questo dolore. Non è grave e tornerò presto e sarò al mio meglio".

La Champions è un sogno che si realizza?

"Sì, ho sempre sognato di giocare la Champions ma ero molto lontano. Poi due o tre mesi fa ho iniziato a pensare di trasferirmi in Europa e volevo questa maglia. Volevo venire qui e ora penso solo a dare il massimo".

