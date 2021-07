Fuochi d'artificio in casa Tottenham. Il mercato impazza tra entrate e uscite. E tutto ruoterebbe dietro all'offerta monstre del Manchester City per Harry Kane. Il club mancuniano è infatti tornato a bussare alla porta di Daniel Levy per alzare ulteriormente la posta per il bomber della nazionale inglese: 185 milioni! Una cifra clamorosa, che corroberebbe ulteriormente la campagna acquisti del club londinese. Che, nel frattempo, ha messo le cose in chiaro con un altro dei suoi talenti, il fantasista sudcoreano Heung-Min Son, il quale ha appena messo nero su bianco un contratto quadriennale, con scadenza al 30 giugno 2025.

Ben 55 milioni all'Atalanta per Romero...

Ecco che, però, la dirigenza degli Spurs, con a capo Fabio Paratici, è pronta a fare la spesa in Italia. Anzitutto, l'Atalanta sarebbe pronta a fare l'ennesima plusvalenza, incassando tra i 40 e i 45 milioni di base fissa (più altri 10 di bonus facilmente raggiungibili) per il centrale difensivo Cristian Romero, fresco vincitore della Copa America con la sua Argentina. Affare ormai in dirittura d'arrivo, anche grazie agli ottimi rapporti tra Percassi e lo stesso Paratici, confluiti anche nell'affare Pierluigi Gollini.

Romero e Cristiano Ronaldo - Atalanta-Juventus - Coppa Italia 2020/2021 Credit Foto Imago

...E 25 alla Samp per Damsgaard

Non solo: il Tottenham proporrebbe anche un bel gruzzoletto alla Sampdoria per arrivare a Mikkel Damsgaard. Per il jolly offensivo 25 milioni, pronti ben 25 milioni, una cifra che alletterebbe particolarmente il presidente blucerchiato MAssimo Ferrero che però, per il danese, sta trattando anche con il Milan

Mikkel Damsgaard Credit Foto Getty Images

