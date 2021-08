S'infiamma la trattativa tra Tottenham e Manchester City per Harry Kane. Secondo lo, il Tottenham si starebbe ormai rassegnando a perdere il proprio giocatore più rappresentativo. Ma solo a patto di un margine di guadagno assolutamente considerevole. Gli Spurs avrebbero infatti chiesto agli Sky Blues un ammontare di 140 milioni di euro più altri 20-25 milioni di bonus.

In tutto ciò, Tottenham e Manchester City si incontreranno domenica 15 agosto alle 17.30 a Londra nella prima giornata di Premier League 2020-2021. Un appuntamento che, peraltro, Kane intenderebbe disertare non scendendo in campo con la maglia degli Spurs.