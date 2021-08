non si è infatti ancora presentato ai primi due allenamenti del Tottenham, scatenando le suggestioni dei media inglesi. La società, infastidita, ha già fatto sapere che il calciatore verrà multato. Bufera in casa Tottenham. I tifosi degli Spurs iniziano a temere per il loro capitano e leader Harry Kane , sempre più lontano da Londra per la prossima stagione. Il centravanti della Nazionale inglese sconfitta dalla banda di Roberto Mancini,, scatenando le suggestioni dei media inglesi. La società, infastidita, ha già fatto sapere che il calciatore verrà multato.

Sulla punta britannica, da un paio di stagioni, è fortissimo l'interesse del Manchester City di Pep Guardiola, vincitrore dell'ultima Premier League e finalista nella passata edizione della Champions League. I cityzens hanno individuato in Kane il profilo ideale per sostituire l'argentino Sergio Aguero, passato al Barcellona, e avrebbero offerto l'impressionante cifra di 100 milioni di sterline a giugno, con il Tottenham che aveva rifiutato categoricamente.

Harry Kane, England captain Credit Foto Getty Images

Ora però, per la prima volta, Kane ha dato segnali di rottura con il club che lo ha cresciuto e rivelato al mondo. L'inglese, che ha dichiarato che dovrebbe tornare ad allenarsi a fine settimana, ha probabilmente intuito che, dopo otto stagioni, la sua avventura con gli Spurs potrebbe essere al capolinea. Nel suo palmares, a 28 anni, non c'è infatti ancora nessun trofeo, nonostante figurino svariati titoli individuali (3 volte capocannoniere Premier, Scarpa d'Oro del Mondiale 2018).

Il momento di cambiare area sembra dunque essere giunto, con il City che gli garantirebbe una rosa pronta a vincere tutto già dal prossimo anno alla quale, di fatto, non manca altro che un realizzatore dalla superba visione di gioco come lui. A Manchester ora attendono dunque con più fiducia, per un trasferimento che potrebbe far partire il valzer di punte centrali in grado di stravolgere il mercato europeo. Ci siamo.

Kane non si presenta in ritiro: vuole il City.

