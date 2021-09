Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Classifiche e risultati

Calciomercato 2020-2021 All-in CR7: perché hanno perso sia Juventus che Ronaldo 15 ORE FA

Su Kessié si allunga l'ombra del Paris Saint Germain

Secondo la Gazzetta dello Sport, il Milan deve fare molto attenzione alla situazione di Franck Kessié che non ha ancora rinnovato il proprio contratto in scadenza nel giugno 2022: la richiesta del "Presidente" ora è di 8 milioni più 2 di bonus, lo stesso che offrono a Parigi.

La nostra opinione: Altro caso Donnarumma e Calhanoglu per il Milan? Il rischio c'è. Inutile farsi illusioni: il calcio romantico è ormai andato definitivamente in archivio a favore del dio denaro, e Franck Kessié non fa certo eccezione. Come sottolineato dalla Rosea, alla riapertura del mercato invernale il giocatore ivoriano, fondamentale per il Milan nelle ultime due stagioni, sarà libero di accordarsi con chi vorrà; il club interessato però avrà l'obbligo di avvisare formalmente i rossoneri. Perché il PSG? Beh, il club parigino ha dimostrato di saper prendere anche e soprattutto giocatori in scadenza (Donnarumma, Winaldum e Messi su tutti), forte della propria possibilità di pagare stipendi molto cospicui. Se ci fosse la possibilità di mettere le mani su Kessié non se la lascerebbero certo scappare: il Milan ora deve decidere se il gioco (Kessié) vale la candela (lo stipendio da top player che chiede).

KESSIÉ TRASCINA LA COSTA D'AVORIO: SUPER-GOL CONTRO L'ARABIA SAUDITA

Ribery, la Salernitana ci crede: "Per noi è Maradona"

Sulla Gazzetta sono riportate le parole di Angelo Fabiani, ds della Salernitana: "Ribery porterebbe una visione globale del calcio in una piazza come la nostra. L’offerta c’è ed il giocatore la sta valutando, siamo fiduciosi. La squadra è completa in tutti i suoi reparti, se arriva una ciliegina sulla torta come Ribery sarà tutto di guadagnato". Affare davvero possibile?

La nostra opinione: Se Ribery vuole restare in Italia, chi siamo noi per dirgli di no? A 38 anni il francese ha certamente ancora classe da vendere: se gli acciacchi fisici che hanno contraddistinto soprattutto la prima parte della scorsa stagione lo lasceranno in pace, allora il francese potrebbe tornare a far vedere il proprio talento alla corte della Salernitana. 2 gol e 7 assist in maglia viola, Ribery ha continuato ad allenarsi, a Monaco dimostrando di avere ancora voglia di giocare. Ora la palla passa a Ribery per arrivare a un contratto che soddisfi entrambe le parti in causa.

Cairo: "Juric ha avuto i giocatori che voleva"

Dalle pagine del Tuttosport, ecco le parole di Urbano Cairo pronunciate al Festival della Tv e dei Nuovi Media di Dogliani (Cuneo): "Juric è un allenatore molto è un allenatore molto bravo, avere preso lui non è stata certo una scelta da austerity. Sei giorni prima della chiusura del mercato ha voluto dare la sua opinione, fare il suo grido di dolore, lo rispetto molto. Ma mi stavo già guardando intorno, tanto che poi sono arrivati calciatori importanti, quelli che lui voleva".

La nostra opinione: Zima per la difesa, Praet e Brekalo a dare qualità al centrocampo e all'attacco: il grido di aiuto di Juric è stato accolto da Cairo, che comunque aveva già in mente le proprie mosse. Ora sta all'allenatore ex Verona mettere in campo una squadra che possa ripetere le imprese fatte dall'Hellas nelle ultime stagioni: anzi ora la sfida di Juric sarà proprio quella di selezionare i giocatori che gli serviranno di più, visto il grande numero di persone a sua disposizione. Proprio questo tipo di selezione non sarà assolutamente facile.

Serie A 2021-22, le 20 formazioni tipo dopo il calciomercato

Calciomercato 2020-2021 Ribery, la Salernitana insiste: il sogno può diventare realtà 19 ORE FA