Frank Kessié sta vivendo l'esperienza olimpica con la sua Costa d'Avorio, ma i suoi programmi futuri sono tutti rivolti al Milan. Intervistato da Gazzetta dello Sport il carismatico centrocampista ha voluto rimarcare la sua volontà di rimanere in rossonero. "Sono orgoglioso di aver scelto il Milan e non è mia intenzione andare via. Anzi, voglio restare per sempre".

Franck Kessié, Milan 2020-2021 (Getty Images) Credit Foto Getty Images

Una volta rientrato dal Giappone si dovrà confrontare con la società per il rinnovo di contratto: "Ora i Giochi, ma quando torno dalle Olimpiadi sistemo tutto. Voglio solo il Milan, Maldini e Massara conoscono il mio pensiero".

Calciomercato 2020-2021 Milan, idea Brandt. Derby di Genova per Jovic? 15 ORE FA

Infine un pensiero ai tifosi: "Mi piace tanto quando gli ultrà cantano 'un Presidente, c'è solo un Presidente'. Ecco, io voglio esserlo a vita" ha concluso Kessié.

DANI ALVES SBATTE CONTRO KESSIE: BRASILE-COSTA D'AVORIO 0-0

Serie A Il Milan si diverte contro il Modena: 5-0 IERI A 17:16