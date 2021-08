il centrale è attualmente un punto di riferimento per i più giovani Tomori e Romagnoli. La dirigenza rossonera sta pensando perciò ad un adeguamento di contratto, con prolungamento annuale dell'accordo. Arrivato nello scetticismo generale, dopo la parentesi tutt'altro che esaltante nell'Atalanta di Gian Piero Gasperini, il danese Simon Kjaer ha impiegato pochissimo tempo ad entrare nel cuore dei tifosi rossoneri . Bauardo e leader della difesa del Diavolo,. La dirigenza rossonera sta pensando perciò ad un adeguamento di contratto, con prolungamento annuale dell'accordo.

Lo stipendio del danese è attualmente di 1.2 milioni a stagione, per un contratto che scade al termine della prossima stagione. A Milanello vorrebbero proporgli un nuovo accordo da 1.5 milioni a stagione, sfruttando il decreto crescita, per un nuovo contratto che scadrebbe nel 2023. Rinnovo che sarebbe dunque soltanto annuale, come ormai da procedura consolidata per i rossoneri per ciò che riguarda gli over-30 (vedasi il caso Ibrahimovic).

Cristiano Ronaldo e Simon Kjaer - Milan-Juventus Serie A 2020-21 Credit Foto Getty Images

Kjaer, dal canto suo, accetterebbe di buon grado il rinnovo proposto. A Milano si è definitivamente consacrato e si sente a suo agio, amato dalla piazza. Per lui, dopo l'eroica gestione del "caso-Eriksen" agli ultimi Europei, è stato proposto anche il premio dell'Ambrogino d'oro, storico riconoscimento milanese che lo legherebbe ancor di più alla piazza rossonera.

Il capitano, nel frattempo, dopo le vacanze post-Europeo, è finalmente tornato in gruppo, ma non dovrebbe essere in campo con il Valencia perchè ovviamente ancora non al 100% della condizione fisica. Non dovrebbero esserci invece problemi per vederlo in campo nella penultima amichevole del precampionato milanista, quella di Klagenfurt contro il Real Madrid. Un test probante, prima del definitivo match inaugurale della Serie A 2021-22, in programma per il 22 agosto.

